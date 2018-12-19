Image caption 据报，谷歌开发中国版搜索引擎的计划已经暂时搁置

有报道指出，谷歌“实际上已经终止”开发中国版搜索引擎的“蜻蜓项目”计划。

今年8月揭露“蜻蜓项目”的美国"拦截"（The Intercept）网站表示，谷歌被迫关闭一个数据分析系统，而该系统被用来向“蜻蜓项目”提供资料来源。

报道说，“蜻蜓项目的资料存取目前已经暂停，项目已经没有进展。”

上周，谷歌首席执行长桑德尔·皮蔡（Sundar Pichai）在美国众议院听证会上表示，谷歌目前没有推出中国版搜索引擎的计划。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌开发中国版搜索引擎面临抗议压力

“拦截”网站报道了什么？

美国新闻网站“拦截”引述谷歌内部文件和消息指出，“蜻蜓项目”起始于2017年春，同年12月，皮蔡和中国政府官员会面之后，项目开发速度加快。

报道说，谷歌开发了“茅台”和“龙飞”两个版本的安卓系统的手机应用程序，只要中国政府批准就能在9个月之内推出。

谷歌一款被称为“信号塔”（BeaconTower）的工具，能够辨识使用者的搜索词是否违反中国的审查，该工具协助谷歌工程师得出一个数千个被禁网站的清单，其中包括BBC和维基百科，而被禁的网站可能会被排除在蜻蜓搜索引擎的搜索结果之外。

但是谷歌的隐私权团队成员主动向蜻蜓项目管理者质问，为什么没有告知他们正在开发的这套系统。

在经过数次来回讨论之后，“谷歌工程师被告知，他们不再被允许使用265.com的资料来协助开发蜻蜓。”

图片版权 Reuters Image caption 谷歌的“蜻蜓项目”据报已经停摆

“蜻蜓项目”进展到何种程度？

谷歌首席执行长皮蔡本月11日出席美国众议院听证会时表示，曾经一度有超过100名工程师在进行这个项目。

在众议员的质问下，皮蔡表示，“目前我们没有在中国推出的计划。”

他说，该项目所有的工作都仍在内部阶段，并没有和中国政府进行任何讨论。

皮蔡也承诺，如果谷歌在中国推出搜索服务，会向美国国会“完全透明”。

据BBC了解，谷歌的蜻蜓项目尚未进行到一个必须通过谷歌内部的隐私权检验的阶段。

今年11月，有超过300名谷歌雇员和国际特赦组织联名写信给谷歌，要求完全停止蜻蜓项目。

分析

BBC北美科技事务记者，戴夫·李（Dave Lee）

即使出现了这样的消息，我也不认为谷歌完全放弃进入中国市场的野心，最多只是暂时搁置而已。

谷歌首席执行长皮蔡已经明确表示，中国市场太重要不能忽略，就算蜻蜓项目触礁，但谷歌一定还会再找新的机会进入中国市场。

但是谷歌的品牌也可能会受到严重伤害。

美国科技公司现在面临更大压力，必须基于美国国家和人民的利益来从事商业行为。

屈服于北京的要求势必会损害谷歌的原则及其声誉。

Image caption 谷歌可能还会尝试其他方式进入中国市场

为什么谷歌想要重回中国？

答案很简单，中国是世界上最大的互联网市场。

谷歌2006年在中国推出搜索引擎：google.cn

当时，谷歌中国搜索引擎符合中国政府的审查要求，但是2010年谷歌因为担心网络攻击而宣布退出中国市场。

虽然谷歌主要的搜索引擎服务和视频分享网站YouTube在中国都被禁，谷歌在中国还是设有3个办公室，700多名雇员为谷歌开发其他项目。

谷歌为智能手机设计的翻译软件去年在中国获得通过，今年1月，也宣布投资中国游戏直播平台“触手”，上个月又在微信平台推出游戏。