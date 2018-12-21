图片版权 Getty Images Image caption 中国的总体目标是“拔蔡”？图为台湾总统蔡英文11月24日前往投票所准备投票

美国《华盛顿邮报》评论文章说，中国成功干预上个月的台湾地方选举，目的是要让蔡英文下台，2020年换一个“比较好控制”的领导人，台湾媒体纷纷猜测文章指的是台北市长柯文哲，中国想要“以柯换蔡”。

干预台湾选举

《华盛顿邮报》的评论文章说，美国关注俄罗斯介入美国选举的同时，中国已经通过社交媒体、非法资金、假新闻等方式，快速加大了干预选举的能力，上个月台湾选举结果就是中国干预其他国家民主选举的最新例证。

“北京在台湾选举期间对台湾进行广泛的宣传和社交媒体攻势，散播对蔡英文政府不利的假新闻。”

文章还说，“中国的‘五毛党’网军用社交媒体假账号通过脸书、推特、和网络聊天群组，每天拿反蔡英文和反民进党的内容向台湾2300万人轰炸。另外还有多起关于中国资金流向台湾资助反对蔡英文和反对民进党的候选人阵营的指控正在调查当中。”

此前，美国民主党参议员马斯托和共和党参议员鲁比欧等6名参议员联合致信给国务卿蓬佩奥，要求迅速严肃的调查有关中国干预台湾选举的指控，并表示中国共产党侵害全球的民主进程和价值，危害美国及其国际伙伴。

图片版权 Getty Images Image caption 中国表示台湾选举结果表明蔡英文政府失去台湾选民信任

“拔蔡”换人

文章作者贾许·罗金（Josh Rogin）在文章中说，台湾选举民进党遭遇大举措败之后，中国指选举结果表明蔡英文政府失去民众信任，施政和两岸政策不受民众欢迎。

文章说，“北京的总体目标就是要换掉蔡英文，用一个‘比较好控制’的领导人，这也是中国强化对台湾控制力，弱化台湾国际关系的工作的一部分。”

“中国政府一直在国际组织和场合上封锁台湾，贿赂外国政府迫使与台湾断交，威胁国际企业在其网站上将台湾除名。”

文章最后表示，中国干预台湾选举的手法如果用在美国上面将会造成很大的损害影响，马斯托和鲁比欧等议员已经提案要求对中国共产党在美国所做的影响力工作展开全面的调查。

图片版权 CNA Image caption 台北市长柯文哲（右）在双城论坛上和上海常务副市长周波（左）见面

2020北京人选？

《华盛顿邮报》说北京干预台湾选举的最终目的就是“拔蔡”，换一个“比较好控制”的领导人，台湾媒体纷纷猜测文章指的是台北市长柯文哲，中国想要“以柯换蔡”。

参选民进党主席的行政院秘书长卓荣泰上电台节目被主持人周玉蔻问到该文章，针对大陆是否想要“以柯换蔡”，卓荣泰对此表示，能不能换掉谁并非外国媒体或外国人士所能讲，重点还是台湾人民。

但马上就有媒体追着柯文哲提问，询问他《华盛顿邮报》说的中国想要换一个“比较好控制”的领导人，“会是你吗？”

前一天才和上海常务副市长周波在台北上海双城论坛上见面的柯文哲听到这个问题后一脸惊讶，并没有正面回答而是反问媒体，“《华盛顿邮报》怎么会这样写？”

不论中国干预台湾选举的目的是想要“以谁换谁”，被点名的人就怕被“抹红”，恨不得能撇清关系洗得越白越好，但中国拒绝和蔡英文政府对话，而柯文哲却能突破两岸冰封局面成功主办双城论坛，却是事实。