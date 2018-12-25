图片版权 CNA Image caption 高雄市長韓國瑜25日在高雄愛河畔宣誓就職，並發表就職演說。

甫结束的台湾“九合一地方选举”，胜选人今日宣誓就任。其中，最受关注的国民党高雄市长韩国瑜今日于就职典礼中，以中英文双语发表演说， 强调他参与的此次选举不仅是让高雄市成为两岸，也是世界关注焦点。但与就职前相比，韩国瑜在谈公众对其与中国政经界相好的关切上表现出明显谨慎。

韩国瑜拼经济

今日在爱河河畔举行的高雄市长就职典礼，以“五天封路”，加上韩国瑜自费数百万台币，被台媒评为规模远胜总统就职典礼的“登基大典”，吸引了上万民众参与。

韩国瑜援引已故诗人余光中的诗“春天，从高雄出发”，强调自己此次的胜选，让高雄成为全球焦点。不过，值得注意的是，此次就职演说中，他强调他的经济战略，“不只是两岸”，也同时邀请世界各地投资高雄。外界评论他有意淡化公众对其与中国政经界相好的印象。

在九合一选举，以强调两岸交往的“货出去，人进来，高雄发大财”成功掀起韩国瑜旋风，以“韩流”，打败民进党执政二十年的高雄市长选举，并带领国民党取得压倒性胜利。 但韩国瑜就职前一连串之发言，包含师法香港于高雄建立“赛马场”，“迪斯尼乐园”或“爱情摩天轮”等等，被各界批评为不切实际或空头支票。

台湾师范大学政治系教授范世平，在电视评论中批评韩国瑜的“爱情产业链”之市政主张系让高雄转型“欲望城市”除了赛马之外，或也应师法泰国或荷兰打造红灯区，在成人产业上“拼经济”。

“人无横财不富，马无夜草不肥”

针对一连串批评，韩国瑜在昨天接受多家台湾媒体专访时，强调“人无横财不富，马无夜草不肥”，他表示此话虽然不典雅或粗鲁，他必须为高雄找寻多样化的财富来源。

另外，就职前夕前接受中国“环球时报”专访，韩国瑜提及“未来在两岸政策上民进党中央（民进党领导的台湾政府）要跟着地方走”。他也在其他媒体上多次强调，“九二共识”是台湾经济的活路。实际政策上，韩国瑜会呼吁民进党政府开放大陆资金投资高雄房地产。 然而，关于投资房地产引起的“炒楼”以及过高房价效应，韩国瑜尚未谈到对策。韩强调： “高雄市有3千亿元负债，需有大破大立创新作为”。针对外界的批评“我根本不会放在眼里”。

同时，以些微票数成功连任的台北市长柯文哲，就职典礼却只说了“那我们就努力工作，就这样”， 被台媒称为台湾政治史上最短就职宣言。

图片版权 CNA Image caption 2018台北上海双城论坛欢迎晚宴19日在台北圆山大饭店举行，台北市长柯文哲致词时再度提及“两岸一家亲”。

朱立伦宣布参选2020大选

而甫卸下新北市长的国民党前主席朱立伦，宣布参选2020总统大选。朱立伦在上届总统大选，败给蔡英文，此次卷铺重来，掀起国民党内部总统提名的角力战。外界观察，目前国民党内有意角逐总统的还有王金平，吴敦义以及前任总统马英九。

另外，一直不松口否认参选的柯文哲，不管参不参选，估计都能影响选举结果。加上美中两方在台湾政治上之角力，预示了2020总统选举的激烈程度。