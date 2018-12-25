图片版权 EPA Image caption 美国各地的儿童在圣诞夜和总统和第一夫人说话

圣诞节到了，对天真无邪的孩子们来说，他们最期待的就是终于可以拿到圣诞老人送的礼物。

在西方国家，有很多家长都会偷偷摸摸的准备礼物给孩子，并告诉他们这是圣诞老人送的。

但是偏偏有人在这个时候扫兴，毫不忌讳直截了当的在圣诞节前夕想要让7岁孩子童话梦碎。

追踪圣诞老人最新位置

白宫的国宴厅布置得美轮美奂，两个超巨大的圣诞树挂满圣诞装饰品，美国总统特朗普和夫人梅拉尼婭坐在壁炉前面接电话，向美国各地的孩子们道一声圣诞快乐。

打电话进来的孩子希望能接通到北美防空司令部，这个政府部门多年来一直在圣诞节前夕向打电话进来的孩童们提供圣诞老人送礼物的最新位置。

虽然美国政府因为预算问题导致一部分政府部门关闭，但圣诞老人路线图服务却仍然正常运作。

其中一些电话还被转接到白宫，由特朗普和夫人亲自接听，白宫也安排了工作人员记录总统和孩子们之间的谈话。

终结童话

从画面上可以看到，特朗普对着话筒另一端一个的孩子说，“哈啰，圣诞快乐，你好吗？你几岁？……你在学校表现好吗？……你还相信有圣诞老人吗？”

这个问题根本不该问吧，没想到特朗普继续对着电话说，“因为你已经7岁了，7岁的孩子有的还相信，有的已经不信了，对吧？”

从画面上我们听不到那名7岁孩子的回答，他对特朗普戳破童话人物的反应如何我们也不得而知。

我们也不知道为什么特朗普选在这个时机问孩子这样的问题，毕竟打电话进来的孩子都是想要追踪圣诞老人送礼物的最新位置啊！照理说都是相信圣诞老人毋庸置疑的才对。

世界各地许多地方也都在欢庆圣诞节，圣诞老人更是不可或缺的要角之一。

图片版权 Reuters Image caption 墨西哥的圣诞老人

图片版权 Getty Images Image caption 迪士尼的圣诞老人

图片版权 Reuters Image caption 芬兰的圣诞老人

接下来的其他电话交谈没有意外内容，特朗普和梅拉尼婭向打电话进来的孩子送上温暖祝福。

梅拉尼婭对电话的另一端说，“我希望你的美梦成真。”