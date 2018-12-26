图片版权 Getty Images Image caption 台湾政府以政策鼓励东南亚旅客赴台旅游、参访及交流

台湾交通部观光局证实，上周末入境台湾的4个大型越南旅行团共153人，有152人异常脱团失踪，只剩下一名领队一人。

台湾《中央社》报道说，负责接待越南旅行团的台湾东森旅行社表示，其中一团23人在旅游行程中不同的地点分别脱团，另外3团共130人入境当天在高雄入住饭店后集体失踪，只有一名领队没有脱团。

台湾国际观光救援服务协会理事长许高庆表示，这次越南团客大规模脱逃事件有人蛇集团介入协助逃跑。

他说，在越南团客入境机场后就有人蛇集团跟团员接触，入住饭店后就直接把团员带走，台湾旅行社人员第一时间发现异常就报警，但警方因无违法事实，而不能有相关动作。

图片版权 CNA Image caption 有部分的越南旅行团由高雄的小港机场入境

注销、停发签证

越南旅行团集体脱团失踪之后，台湾观光局已经通知外交部，注销失踪团员的观光签证，并立即停止核发越南组团社签证申请。

台湾移民署也成立专案小组查缉失踪团员行踪，并表示越南旅行团员如从事与其申请来台目的不符的活动或工作，一旦查获，将依移民法规定予以遣返出境，并管制一定期间不得来台。

但负责接待的台湾旅行社也受到连带损失，除了赔偿餐厅、旅馆的订金，据观光局的规定，还要负责遣返脱逃者的机票费用。

东森旅行社则表示，与越南配合的组团社是合法取得台湾观光局“观宏项目”的旅行社。

图片版权 Getty Images Image caption 越南旅行团团员大规模集体失踪以前未曾发生

“新南向政策”

台湾观光局表示，“观宏项目”2015年开始实施，适用于印度、印度尼西亚、越南、缅甸、柬埔寨及寮国等6国人民。

只要参加台湾观光局指定的旅行社团体旅游或企业赞助之奖励旅游团，5人以上就能申请电子签证来台满，团进团出不必附财力证明。

“观宏项目”推出后，先前也曾经有团员脱团失踪，但3年间只有约150人，而这回是一次就跑了152人。

台湾自2016年蔡英文民进党政府上台后积极推动“新南向政策”，并鼓励东南亚、南亚和大洋洲等国参访旅游及交流。

台湾的国民党立法院党团则要求政府检讨新南向政策，尤其不能为了美化政策绩效，而浮滥、宽松核发签证或给予有条件免签，造成管制黑洞。

但民进党立法院党团也表示，新南向政策是在商业、产业上分散过度依赖中国的风险，不能因为一个个案就认为整个新南向政策有问题。