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中共最高领导人习近平上周二（12月18日）在北京举行的庆祝改革开放40周年大会上暗示，政治体制改革绝无可能。

“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”习近平说。

“改什么、怎么改，必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度。”习近平说。

很多中国新闻客户端及网站都对习近平的讲话进行了直播，但是跟以往一样，这场直播不允许用户实时评论。

在习近平发表讲话之前，中共给包括马化腾、马云在内的100人颁发了改革先锋的奖章。同时，还给包括美国国际集团总裁格林伯格（Morris Greenberg）在内的10名外国人士颁发了中国改革友谊奖章。

图片版权 Getty Images Image caption 在习近平发表讲话之前，中共给包括马化腾、马云在内的100人颁发了改革先锋的奖章。

鲍彤谈中國改革的死和活

习的讲话是一篇宣布中国改革业已死亡的悼词。

这篇悼词迟到了几乎三十年。事实上，以民众为主体的中国改革，早就被中国共产党的中央军委主席邓小平用坦克和冲锋枪处死了。

人们常常被告知，1992年邓的"南巡讲话"重新点燃了改革的燎原之火。是的，"改革"这块金字招牌的确被小心翼翼而且大张旗鼓地保留着，但"改革"的主体和主题全然被异化了。

改革的主体由民众被异化为中国共产党的领导。改革的主题，由民众的求生求活，被异化为中共给"自己人"求稳求富求强。治国理政重新彻底成为党的专利。人权、私有财产、思想解放、言论自由微弱的萌芽，重新成为随时可能遭致镇压的对象。

中共1945年当着全世界向中国人开出的民有民治民享的支票，被兑现成为官有官治官享的现实。谁也没有力量把中国拉回到亿万人都必须听命于毛泽东一个人支配的那个僵死的时代，但不争的现状是，和三十年前相比，中国离宪政共和国的距离，不是渐行渐近，而是越来越远了。

图片版权 REUTERS/Thomas Suen Image caption 深圳邓小平塑像前玩手机的居民

"讲话"把坚持党的领导表述为改革的至高无上的原则。这是对现状的概括，不符合当年的史实。人民公社的覆灭，城乡私有经济的再生，农民不得进城的禁令的失效，都不是被党领导出来的。恰恰相反，都曾被党视为异端，都是冒着无视并且突破党的禁区的危险，才得以生存和发展的。

当年的邓小平毕竟还有一种危机感，"不改革死路一条。" 现在呢？这篇洋洋万言的雄文，不再分析中国面临的社会问题和社会危机，不再提出改革的任务，却用一系列最高级别的辞藻赞美着中国的现状。这是可以理解的。十全十美，举世称羡，引领人类，给世界开药方…… —— 哪有改革的必要，何来改革的任务？

有一副对联倒很吸引眼球。 "该改的、能改的我们坚决改"； "不该改的、不能改的坚决不改"。抽象地说，似乎不知所云。联系实际，倒也容易理解。试各举一例：取消任期制，就是该改的、能改的，所以"我们坚决改"；官员公开财产，就是不该改的、不能改的，所以"坚决不改"，非但不改，谁敢要求改，就坚决把谁抓起来，叫做全面依法治国。举一反三，其他可知。

概念的混淆必然导致舆论的紊乱和讨论的不可能。以维护党的领导的权力和利益为主题的"改革"，也许"永远在路上"。但是，以民众为主体的中国的改革明明早已死掉。这是我对那篇讲话的理解，不一定符合讲话的原意。

至于以民众为主体的改革能不能复活，我个人的看法是：改革就是改变现状；因此在不得妄议的气温条件下，将是绝对没有可能的。

鲍彤 原中国国家经济体制改革委员会副主任、原中共中央政治体制改革研究室主任