图片版权 CNA Image caption 越南旅行团来台入住饭店后集体失踪

152名越南籍旅客，在25日被发现到达台湾后集体脱逃，成为历年来在台湾最大规模的旅客"脱队"事件，事态严重，引起全国关注。

此外，台湾媒体报导，陆续有许多东南亚学生来台留学，却沦为廉价劳工的事实。这些争议皆让台湾政府推动多年的"新南向政策"抹上阴影。

新南向政策的前世今生

“新南向政策”为2005年，陈水扁执政期间，为了延续李登辉执政期间，防止台湾经济过度“倾中”所推出的一连串在东南亚国家投资之经贸战略，目的为推广台湾于东南亚各地以製造业为主的投资。重点国家包含越南，柬埔寨，缅甸，泰国，印度，印尼等。

蔡英文于2016年竞选总统时，亦强调扩大新南向政策范围至澳大利亚与新西兰。尤其，近20年来，台湾民众与越南人结婚的人数已经超过十万，许多台越婚姻后代，亦开始来往台越两地工作，“新南向政策”据此希望开拓与越南更深的经贸交往。

此次旅客脱团后，中国官媒人民日报海外版亦批评此事件为台湾当局拒绝“陆客财神爷”自食恶果。其报导说明：“强推所谓的新南向，是典型的缘木求鱼和自残自伤。台当局自作自受也就罢了，可怜台湾各行各业和普罗民众，都成了苦主。”

历年最大旅客脱队事件

台湾观光局表示，152越南旅客报名台湾东森旅行社分两梯次，持方便东南亚若干国家观光的"观宏专案"（简易观光签证）12月21日及23日，从高雄小港机场入境。不过在12月25号，旅行社却发现，这些旅客全数失踪，并立即报警。

台湾移民署表示，在152名旅客中，有148人逃脱在台，3人出境。目前台湾移民署对外表示，已经在24小时内，查获3名脱逃旅客。移民署说明，这些旅客中，男性佔102人，50名为女性。

根据台媒报导，越南旅客抵达高雄后，一直有台湾人以及越南人跟着。到了饭店后，早有人蛇集团等候，在外叫嚣要把团员带走。结果，旅客不到一小时便迅速离开饭店，搭上在饭店外接应的十多辆小客车，离开饭店。台媒分析，这些旅客，估计是与台越两地的人蛇集团有关，来台湾打黑工或涉入性产业。

此次事件为台湾2015年"观宏专案"推出后，最大宗的旅客脱逃事件。根据今年初台湾官方统计，至2018年3月31日止，逾期滞台行踪不明者，共有1946人。2018年，约有400旅客脱队，多数为越南籍。

新南向学生沦为"廉价劳工"

除了旅客脱逃之外，台湾教育部近年来与许多东南亚国家合作，招募国际学生来台湾学习专业技能的“新南向国际产学专班”计划，也引发争议。许多学校以实习为名，实则剥削学生劳动力，使后者沦为“廉价劳工”。

根据台湾联合报本日（12月27日）的调查报导指出，许多印尼学生借钱来台就读台北醒吾科技大学“资讯管理系产学合作国际专班”，却自第一年被校方引荐去工厂流水线打工。学生向媒体表示，工作不仅过劳，并且因为听不懂中文无法有效沟通，时常被厂方责备。“不敢上厕所”以及“超时工作”常让学生苦不堪言。另有学生控诉，因为害怕无法偿还借钱来台之费用，所以不敢投诉，并认为学校课程多半用中文上课，他们因为不懂中文，根本无法学习。

另外，台湾电子媒体“NPOst”今日(27日)也追查出，有中介业者，收取高额的中介费用（约莫柬埔寨家庭半年收入），引荐39名柬埔寨学生到高雄高苑大学就读，原先告诉学生有20多个科系选择，却被引入就读“国际休闲系”，之后由学校安排到铁工厂打工，成为比一般外籍劳工更为廉价的劳动力。

今年10月，台南康宁大学也有违法招收外籍学生的争议事件。许多斯里兰卡籍学生向台湾媒体控诉自己沦为在“屠宰厂”打工的廉价劳工，并有工资被剥等问题。众多学生向台湾媒体哭诉“再也不相信台湾人”。

图片版权 CNA Image caption 国民党团26日举行记者会，要求行政院跨部会重新

美中贸易大战下的新南向契机？

不过，新南向政策能否防堵台湾产业过度倾中，也引发讨论。

台湾淡江大学大陆研究所副教授陈建甫之前接受台湾广播媒体访问强调，台湾政府应该在中国一带一路在东南亚国家，如马来西亚或斯里兰卡受挫之际，“转守为攻”，与既有网络譬如日本合作，加深与新南向国家的经贸合作，特别是越南。或利用外汇存底购买印度尼西亚等地的天然气。不过，2017年，根据台湾风传媒的报导，前美国国务院东亚事务局经济政策办公室副主任米勒（Meredith Miller）在一场新南向会议中表示，考虑东南亚国家与中国的关系，东南亚各国应当希望，台湾政府与其经济交往能“越低调越好”。

然而，香港岭南大学政治系教授张泊汇之前接受BBC中文网表示，新南向政策的规模不大（只有五十亿新台币的年度预算），也无法保障这些国家能与台湾进行太深的政治交流。理由是新南向国家们地理疆域多与中国大陆连接，加上一带一路的影响，因此权衡起来，比起与台湾交往，新南向国家更重视与中国的交往。

此次观光客脱逃事件，以及层出不穷的新南向国家学生在台沦为“廉价台劳”的不平遭遇，都已经为新南向政策上抹上阴影。台湾政府戮力推动的新南向政策能否在中美贸易战当中，化解当下危机，解决问题，值得继续观察。