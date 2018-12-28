图片版权 REUTERS Image caption 台湾高雄市长韩国瑜

台湾新任高雄市长韩国瑜，近日接受台湾媒体访问时，建议民进党政府扩大陆资来高雄投资房地产，振兴经济的政策倡议，引发台湾社会激烈辩论。

许多香港网民加入讨论，认为香港令人发指的高房价，应为台湾前车之鉴，发出“今日香港，明日台湾”的警告，再次引起风波。

陆资进军台湾房市的因与果

今年台湾政坛最受瞩目的高雄市长韩国瑜，挟着政坛高人气，在本週就任前后连续抛出许多政策构想，引发激辩。其中，逐步放松中国大陆资本投资房地产的管制，在台湾甚至香港两地引发热议。

陆资投资台湾房市，起始2002年。当时台湾以中国已是世界贸易组织（WTO）会员，对此开放若干市场包括房地产。但陈水扁时代对于陆资投资房地产，仍有十分严格的规定，譬如不能贷款。后续马英九政府陆续放宽管制，至今陆资投资台湾的管制包含贷款成数最高五成、在台湾一年最多停留四个月，以及三年内不能转卖等。

然而，陆资以及台湾本地数年前製造的炒楼风，造成台湾大都会，特别是大台北地区的炒楼现象及房价上涨，引发许多社会反弹。

譬如，当年柯文哲首次参选台北市长，便是卯力批判高房价现象，并提出兴建社会住宅，让年轻人或弱势家庭有房居住等福利政策。虽然后续柯文哲的政策成功与否，外界褒贬不一，但台湾社会对于“低薪却高房价”的批评，从未歇止。

韩国瑜此次接受台湾媒体专访时，表示台湾对中国大陆投资数千亿，但是中国大陆对台湾的投资却不成比例的低。韩因此提出以“开放但不躁进”的方式，吸引陆资投资高雄放地产，以活络高雄经济。

韩国瑜之主张，受台湾房地产业者热切欢迎。台湾媒体报导，中华民国商业总会理事长赖正镒表示，业界欢迎开放陆资来台投资高雄房地产，并呼吁台湾政府“不该再锁国”; 赖并表示，陆资甚至应当比照外资全面开放。赖正镒并在近日记者会回应：“陆资买了房子，房子还是留在台湾；如果陆资高价购买炒作，他们也要承担赔钱风险。“台湾民众不必听到陆资就害怕，过度反应，” 他说。

国安疑虑？

不过，台湾内政部回应强调，之前开放陆资进入不动产，“是顺应全球化潮流并有效运用资金及技术，期待提升整体土地资源开发利用，但并不乐见陆资来台有炒作市场、影响社会安定或致生国安上的疑虑。”

根据台湾内政部统计，陆资来台取得不动产数量统计，从2002年以来到2017年底，15年来陆资取得不动产只有445件。

前台北市副市长，政治大学地政系特聘教授张金鹗向BBC中文提到，所谓国安疑虑可以从多年前，传闻陆资有意买下台湾地标，也是最高建筑物“臺北101大楼”就引发争议。“若101挂上五星旗，社会的观感为何？” 张教授表示。

此外，张金鹗解释，其实纯就商业投资角度，台湾的房地产现在获利价值不高，尤其现在房价已经在下滑中，外资投资台湾房地产都不甚热络，所以须了解陆资投资台湾房地场的理由为何。另外或也须考虑陆资背后是否有国家企业支撑等等。

张教授向BBC中文表示，当今北美以及澳大利亚都在击退陆资的过度投资以及炒房现象，在低薪资的台湾社会，继续让陆资炒作台湾房地产，不是好的决定。

图片版权 REUTERS Image caption 2012年台北101的烟火演示

“昨日香港，今日台湾”

事实上，韩国瑜参选前后抛出的众多政策构想，似乎都与港澳经济发展模式有所呼应。譬如在高雄兴建赛马场或观光赌场，高雄迪士尼或陆资投资高雄房地产等等，隐约有呼应香港澳门经济发展模式。

韩国瑜上个月胜选当週，国民党立即牵线香港富商信和集团主席黄志祥，前往拜访祝贺。据报导，黄志祥也表示有意愿投资高雄市。

韩国瑜倡议放宽陆资投资台湾房市消息，亦引起香港社会强烈反应。尤其网民在脸书等社交网络上参与辩论。许多网民以“昨日香港，今日台湾”示警台湾切莫不要迎接陆资，而让地产霸权一样控制香港房价，垄断市场。

根据瑞士银行今年九月发佈的调查，香港是全球主要发达国家及地区城市“房地产泡沫”榜首。牛津经济研究院报告指出香港是全世界最难负担买房的地区。

极端昂贵的租金，让香港主要街头多为连锁珠宝行，药妆商铺或跨国平价服饰店。许多研究都指出，香港并非缺地，而是政府不愿意多盖社会住宅（公屋），民众住在恶名昭彰的「棺材房」或露宿街头暴露出繁荣香港背后严重的贫穷化问题。