Image caption 面对自己

新年新气象，制定新的新年计划很容易，但坚持没两天就放弃更容易。

你还记得过去制定的新年计划吗？健身，控制饮食，学习新的语言或新的乐器？很可能的是1月份还没过完就被你抛诸脑后了。

如果你总是没办法完成你的新年计划，你的反应是什么？很多人最后变成痛恨自己，为什么自己会这样没用。

其实，你有没有想过，能认清自己并接纳自己也是一个了不起的成就，在社交媒体发达的今日，大多数的人都羡慕脸书、推特、Instagram上经常吃美食、周游各国、或是拥有健美身材的成功人士（人生胜利组），但很少人能在照镜子的时候对影中人感到完全满意。

尤其是在展望新年的时候，让自己变得更好，更成功的欲望就会无形中压着我们喘不过气来。

每个人都应该成为自己最大的支持者，但多数人都做不到，不喜欢自己的外表，不满意自己的成就或做过的决定。

经常我们会发现，爱别人比爱自己更容易。新的一年里，与其制定容易放弃的新年计划，不如让2019自己多爱自己一点。

Image caption 善待自己

像朋友一样对待自己

临床心理学家琳达·布莱尔表示，“男人对自己要求很严苛，女人更是如此。”

她建议，用对待朋友的方式来对待自己，“我们对待朋友的方式都非常好，但没有人那样对待自己。”

琳达说，把自己当作自己最好的朋友一样，用最好的朋友的语气和自己说话。

例如，如果你最好的朋友失业了，你一定会用鼓励的方式对他说话，而不会抱怨他能力太差才会被裁员，你还可能会尽量开导这位好朋友想开一点，还有别的更好的机会在等着他去寻找。

所以，对待自己也要像对待最好的朋友一样，如果你遭遇困难，就用对待好朋友的方式来对待自己。

Image caption 不要比较

不要和别人比较

人们经常犯的错就是把自己拿来和别人比较，尤其是活在社交媒体和Instagram的时代。

励志畅销书作家乌斯玛说，“人们在缺乏安全感的时候，经常会放大检视自己的缺点，进而扩大对自己的负面观感。我们还会把自己拿来和别人比较。”

最简单的例子就是那些社交名流、网红名人在社交媒体上炫耀的光鲜亮丽的照片，虽然我们知道那并非现实生活，但我们还是拿这些美照来折磨自己，埋怨自己为什么没有那么漂亮，那么酷，自己的生活为什么不那么有趣……

不和别人做比较说起来容易，做起来并不轻松，乌斯玛建议在比较的时候不妨采取更全面的方式。

例如说，你在比较某个人成就非凡，但年龄其实和自己一样的时候，不妨这么想：“他成就卓越，但是他每周工作6天，每天晚上9点才能回家，而我虽然没有那么多成就，但我有更多时间和家人和朋友相处。”

在和别人做比较的时候千万不要忘记，没有谁的生活是完美的，即使是那些在社交媒体上分享自己美图美照的人也一样，每个人的生活都面临不同的问题。

Image caption 戒除社交媒体

试着戒除社交媒体

大多数人都是在查看社交媒体的时候把自己和别人比较，2016年针对将近2000名年轻人所作的调查显示，“使用社交媒体和忧郁症有很大的关联。”

专家建议，应该要适当的减少查看社交媒体的次数，甚至在一段时间内完全戒除社交媒体。

精神健康和身体形象活动人士娜塔莎·德文表示，不能一直查看社交媒体，否则会不自觉地和别人做比较，很多人不了解他们花多少时间在社交媒体上面。

最近一项调查估计，一生当中我们可能花了整整5年的时间在查看社交媒体。

娜塔莎建议，尝试在圣诞新年假期期间戒除社交媒体，很多人会发现效果很好，新年假期结束之后继续下去，戒除社交媒体后精神好多了，感觉也更好了。

Image caption 提高自信

外表不是一切

外表形象是很多人无法善待自己的一大源头，对女人来说尤其如此，在英国只有20%的女人表示对自己的外在形象有信心。

过度着迷于外表形象的缺陷会让我们忘记自己的其他优点，娜塔莎建议我们应该多关注自身优点，忽略外表的缺陷。

“外表不是一切，我们要从人格特质和个性上面去赞美别人，这样就能提醒他们的内在优点。”

Image caption 赞美自己

写下赞美的话

乌斯玛提出一个有趣的小练习，能让你更爱自己。

写下人们赞美你的话语：“在4天的时间里写下每一句别人对你的赞美之辞，不论是多大或多小的赞美都写下来。”

“平常你可能没注意，但最后你可能会发现自己收到很多的赞美言辞，这是因为我们都太注重负面评论而忽略了好的事情。”

乌斯玛认为，因为我们对自己不满意，所以就不会注意到自己的优点，“把别人对自己的赞美之词写下来，可以强迫自己注意到自己的优点，在情绪低潮或是心情不好的时候，还可以拿出来看，提醒自己的正面价值。”

Image caption 接受自己

对自己更好一点

最重要的事就是做你自己最好的朋友，最坚定的支持者。善待自己意味着认识并接受自己的需要，不要苛责自己。

这也意味着如果你没能完成一个目标，也不要惩罚自己，下次从一开始时就要设定一个可以完成的目标。

“有时候你会设定不切实际的目标或计划，所以千万不要给自己设陷阱。”

娜塔莎说，“现在有很多人设定另类的新年计划，例如放松，或找时间做自己喜欢的事情。”

她建议说，制定一个“想要做”的清单，而不是“必须要做”的代办事项清单，这样就能提醒你想要做的这些事情的背后原因。

遵循以上的几个小步骤，就算不能让你立刻“爱上自己”，但至少也能减少“讨厌自己”的程度，改变人生观不是件容易的事，但却绝对值得。