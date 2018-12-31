图片版权 PA Image caption 保守党后排议员安娜·苏布里（左）说国防大臣加文·威廉姆森（右）的话 “完全是无稽之谈”

英国国防大臣加文·威廉姆森表示，英国可能在南中国海，加勒比海等地建新军事基地，真正发挥“全球作用”。

他说，英国脱离欧洲后，放弃自1960年代撤出苏伊士运河以东地区的政策，才能成为“真正的全球角色”。但他受到保守党议员的批评，说他表现出“赤裸裸的野心”。

加文·威廉姆森接受《星期天电讯报》采访时说，英国脱离欧盟后英国人应该更乐观，“这是自二战结束以来最了不起的时刻，我们可能在世界舞台上扮演世界期望我们扮演的角色”。

加文·威廉姆森说，他在寻找机会，“不仅在远东，而且也在加勒比地区”建立英国基地。不过他拒绝披露英国会建立新军事基地的具体地点。

《星期天电讯报》引述接近国防部的消息人士说，新海外基地可能在几年后设在靠近南中国海的新加坡或文莱；在加勒比地区的基地可能在蒙特塞拉特（Montserrat） 或圭亚那。

图片版权 PA Image caption 英国国防大臣说，英国会在世界建立更多军事基地，成为 “真正的全球角色”（英国航母HMS伊丽莎白女王号）。

加文·威廉姆森说，他期望脱离欧盟后英国会大幅度调整政策重点，英国要同澳大利亚，加拿大，新西兰，加勒比国家，以及非洲国家深化联系。他认为，这些国家期望英国发挥“道德领导，军事领导以及全球领导”作用。

英国国防大臣说，最近的研究显示，英国人低估了英国发挥全球影响力的潜力。他还说，研究表明，“在世界眼中，英国身高10英尺，但我们实际身高6英尺，英国人自视身高只有5英尺，而不是6英尺，当然更不是10英尺”。

保守党后排议员安娜·苏布里（Anna Soubry）说，国防大臣的话 “完全是无稽之谈”，她说英国留在欧盟并不妨碍英国的国防政策。

《星期天电讯报》文章的读者评论中有人指出，欧盟并没有军事功能，因此脱欧和英国军事项目并没有关联。北约是英国参加的唯一军事联盟，所以如果英国希望并且有钱在世界各地建军事基地，和英国是否留在欧盟没有关系。

工党议员卢克·珀拉德（Luke Pollard ）在社交媒体上质问国防大臣：预算从哪里来？为什么英国国家军事战略可以边走边改？要削减哪些方面的预算来支持上述扩充？

另外一名工党议员克里斯·莱斯利（Chris Leslie）说，加文·威廉姆森关于英国脱欧后建立更多海外军事基地的说法显示了对军事战略的无知，而国防大臣这么说，很令人担心。