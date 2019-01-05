随着绚丽的烟花在全球各地绽放，时间来到2019年。新年虽至，纷争却依然在持续。中国举办“告台湾同胞书”40周年纪念大会，习近平发表讲话重提“一国两制”，这惹恼了台湾总统蔡英文。

非洲猪瘟疫情笼罩两岸，台湾当局证实金门发现的死猪携带非洲猪瘟病毒，蔡英文批评中国大陆对猪瘟疫情有所隐瞒。中国央视前著名主持人崔永元则杠上了中国最高法。他爆料称，一个曾有争议案件的卷宗在最高人民法院办公室内“被盗走”，这让舆论一片哗然。

中国“嫦娥四号”成功着陆月球。这是人类探测器首次造访月球背面，成为全世界关注的焦点。

1.蔡英文强硬回应习近平“两制”台湾方案提议

图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文在记者会强硬回应称，台湾绝不会接受“一国两制”。

40年前，中国全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，商讨结束两岸军事对峙状态。本周，中国在北京举办纪念会，国家主席习近平发表主题演说。他称，“中国人不打中国人”，并再次提及“一国两制”。

台湾总统蔡英文在当日召开记者会强硬回应称，“我们始终未接受‘九二共识’。”她同时表示，台湾绝不会接受“一国两制”。

2.崔永元再爆料 这次目标是中国最高法院

图片版权 Getty Images Image caption 崔永元是中国央视前主持人，现任教于中国传媒大学。

继举报明星偷税引发中国娱乐圈地震后，崔永元再向中国舆论界再扔下一颗“炸弹”。他爆料称，一个历时十余年诉讼案件的部分卷宗在中国最高人民法院审理期间“被盗走”，这迅速引发轩然大波。

将该事件推至高潮的是中国财经媒体《华夏时报》周日（12月30日）公布一条疑似是最高人民法院法官王林清的自述视频。他在视频中证实卷宗离奇失踪，并称为“免遭不测”，而录制影片。

3.牵动两岸关系的非洲猪瘟

图片版权 CNA Image caption 死猪2018年12月31日漂至台湾金门田埔，现场封锁戒护。

非洲猪瘟在台湾持续引发关注。蔡英文在新年讲话中，针对非洲“猪瘟议题”呼吁大陆在疫情防治上互相合作，并批评“若连猪瘟防疫都无法真心合作，哪来的两岸一家亲？”似乎将“猪瘟议题”提升至政治层级。

中国国台办发言人则批评民进党当局用不实指控故意炒作，煽动台湾民众对大陆的不满情绪。两方各说各话，也牵动着两岸情势的发展。

4.中国宣布“嫦娥四号”着陆成功 实现人类首访月球背面

图片版权 XINHUA Image caption 中国官方宣布“嫦娥四号”着陆成功。

中国“嫦娥四号”探测器周四成功在月球冯·卡门环形山着陆，这是人类探测器首次造访月球背面，成为国际媒体的头条。美国航空航天局（NASA）局长布里登斯廷（Jim Bridenstine）也发布推特祝贺。

由于同步自转的原因，月球面对地球永远是一个面。人们通常称面对地球的一面为月球正面，而不可见的一面为背面。

5.伊朗电视台主管因未删成龙电影性爱镜头被解职

图片版权 Hua Shang Daily/Getty Images Image caption 成龙在影片中扮演一名为了寻找失联女友而冒险偷渡到日本，却走上犯罪道路的黑帮老大。

伊朗官方播出机构IRIB日前解雇了一家地方电视台负责人。此前，该电视台曾播放成龙电影《新宿事件》，但未删除其中的色情镜头。

据报道，审查人员还被要求删除“亲昵的对话及笑话”、不戴面纱的女性、女性脸部和裸露的领口特写，以及对警察和蓄须男性的负面描述。