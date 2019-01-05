华为员工因用iPhone发官方推特遭处罚

图片版权 Reuters Image caption 中国公司鼓励员工用华为手机

中国通讯供应商华为近期因爲违反国际社会对伊朗技术出口制裁闹得沸沸扬扬，现又传出有员工在官方推特发布新年祝福时，用苹果手机而不是华为自己的品牌。而且这条推特信息是通过中国的电信公司翻墙发出的，引起网友热议。据报导，两名员工因此遭到华为处罚。

2018年12月31日的推文，写下代表华为全体员工，祝福粉丝2019快乐（Happy #2019）。推文下方明显留下，从苹果手机客户端的推特发出。该文发布後不久，华为公司赶紧删除，但相关截图早已在社交媒体流传。

事实上，中国企业正努力说服员工使用华为手机，希望不要使用竞争对手美国的苹果品牌。去年，华为在全球出货的手机数量上，超越苹果，仅次於韩国三星。

根据路透社，华为一份内部文件透露，两名员工因此被降职1级，月薪扣5千元人民币。该文件指出这起事件是因为电脑”虚拟私人网络（VPN）故障“，同时表示，此事件对华为品牌造成伤害。

美国社交网站如脸书（Facebook）丶推特（Twitter）被中国封杀，使用推特势必得通过VPN翻墙。目前许多中国公司都拥有官方推特帐号，官方新闻机构如新华社丶CCTV也会以推特宣传其文章。这让很多中国社交媒体使用者感到错愕，认为政府是双重标准。