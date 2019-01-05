图片版权 EPA Image caption 日本寿司连锁店老板木村清和他拍下的金枪鱼

日本东京筑地市场去年10月关闭，由丰洲市场取而代之。今天(5日)该市场今天举行首次新年拍卖会，一条巨型蓝鳍金枪鱼（黑鲔鱼丶吞拿鱼），以3亿3000万日元(约2104万人民币)天价成交，创下新纪录，得标者是一名寿司连锁店老板。

日本寿司连锁店老板木村清（Kiyoshi Kimura）买下的这条重达278公斤蓝鳍金枪鱼（黑鲔鱼），因为过度滥捕濒临灭绝危机。

木村清表示，2013年时他花了1亿5540万日元买下当年的蓝色金枪鱼王，这次价钱是当年的两倍。木村青连续七年蝉联这个市场新年拍卖王的称号。

图片版权 EPA Image caption 拍卖会现场

据了解，很多日本批发商和寿司店都会在新年拍卖会上，以高价买下高级鱼类。

拍卖会後，木村清向法新社雀跃表示，「我买到一条很好的金枪鱼。」他表示，该鱼的价钱比他原本预期的还要高，但他希望顾客能吃到最好的金枪鱼。

东京丰洲市场取代了去年十月关闭的东京筑地市场，今年首次举办新年拍卖会。筑地市场建於1935年，是世界上最大的鱼市场，深受游客欢迎，但因为消防设安全水平落後及卫生问题，当局决定进驻一个更新丶更现代化的场所。

图片版权 AFP Image caption 东京当地官员参观这场本年度首次鱼市拍卖会

蓝鳍金枪鱼被国际自然保护联盟（IUCN）认定为「濒危物种」。该联盟指出，大西洋蓝鳍金枪鱼正濒临灭绝，而太平洋蓝鳍金枪鱼则有可能在不久的将来灭绝。

上个月，日本宣布将退出IWC国际捕鲸委员会，并重启过去被限制的商业捕鲸活动。保护组织警告，日本政府此举动将引发严重後果。