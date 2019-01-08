台湾分享经济红利如何发放引起热烈讨论

图片版权 CNA Image caption 蔡英文：让收入较少的民众优先分享经济成长红利

台湾总统蔡英文宣布要向民众发放经济红利，一时之间关于经济红利如何发放，发多少，什么时候发，谁有资格拿的各种说法甚嚣尘上，行政院出面辟谣表示尚未最终定案。

蔡英文新年谈话表示，过去2年经济有成长，税收超出预期，行政院将提出具体方案，让收入较少的民众，能够优先分享经济成长的红利。

但有台湾媒体报道，行政院研议在农历新年前，对月收入3万元新台币（约970美元）以下者，每人发放现金1万元。

不过台湾行政院发表声明表示，“月收入3万元以下者，农历年前可领到1万元现金”为不实报导。

图片版权 EPA Image caption 台湾政府向民众分享经济红利，要继续促进经济发展

“子虚乌有”

台湾行政发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）表示，有关经济红利的发放办法从来没有任何一个定案，行政院已经停止讨论发放现金红利的做法，岁计剩余必须合法合理的使用，确实回馈到经济弱势者。

行政院副院长施俊吉表示，经济红利分享计划将按照三大原则从长计议，谨慎规划。

三大原则是确实促进经济发展，照顾弱势（包括幼儿、老人与中低收入户），预留非洲猪瘟防疫经费。

他说，所谓媒体报道3万元以下发1万元，纯属子虚乌有。经济红利发放绝对不会举债，也绝不是劫富济贫，绝不是发消费券。

脸书辟谣

蔡英文也在脸书上发文表示，这几天有很多以讹传讹的谣言，而且越传越夸张。她要说明的是，其实她的想法很简单，政府应该照顾弱势者、减轻负担，这本来就是国家的责任。