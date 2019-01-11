日本新年福袋：物超所值还是出清存货

图片版权 Getty Images Image caption 日本新年购买福袋的民众

新年到了，许多日本人都会购买商家推出的福袋，有些福袋内容物超所值，但也有些福袋打开却是一堆不需要的库存商品。

每年新年元旦，成千上万日本人在百货商店门口排队等候购买福袋，对这些人来说，没买福袋就好像没过新年一样。

贩卖福袋的商家，通过贩售福袋的方式将多件商品装入纸袋或纸盒中搭配销售。

一般来说，福袋的内容不会事先公开，但商品大致都属于同一类型，以贩卖福袋商家的营业内容为主，例如服饰品，食品，百货或电子产品。

图片版权 Getty Images Image caption 位于东京银座的松屋百货公司门前排队购买福袋的人群

新年惊喜

福袋最早源自于日本，据说是明治时期东京一家百货公司最先推出，原意是要在新年以前出清库存货品，因此在纸袋中放入各式商品搭配贩售，购买者事先不知道福袋里装的是什么商品。

但是到了现代，更多的福袋里面装的是各式组合的高级商品，并以折扣价出售，通常要比分开来买的价格更为划算。

而且，除了百货公司贩卖新年福袋之外，服饰零售业、设计师时尚品牌（阿玛尼）、超级市场、连锁餐饮业（例如星巴克），也都在卖福袋。

某些品牌和商店更以限定款商品福袋或限量福袋来吸引消费者上门，这样的销售模式对该品牌的忠心粉丝更有卖点。

除了日本以外，近年来新年开运福袋的消费方式也流传到台湾及亚洲其他地方，台湾4大超商今年都推出猪年开运福袋，内含糖果饼干、商品折价券、现金、汽车抽奖券等。

图片版权 Getty Images Image caption 排队进入百货公司之后又是一番激战才能拿到福袋

新年试手气

一位日本的消费者表示，“买福袋就好像试试新年手气一样。”

“你并不知道福袋里面装有什么东西，但通常会比分开买来的更便宜。”

现在，许多人买了福袋后会在社交媒体上秀出“战利品”。

这位日本消费者在推特上说，“今年的福袋太让人满意了，尤其是尺寸都刚好。”

这位吉卜力工作室（Studio Ghibli）的粉丝也在推特上晒出福袋商品内容，其中最喜欢龙猫（Totoro）的商品。

现在连餐厅和咖啡厅也在卖福袋。

一些买到不想要，不需要的福袋商品的消费者，就到网上转卖，或与朋友交换。