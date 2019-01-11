台湾扩大国民旅游补助 吸引自己人旅游消费

图片版权 Getty Images Image caption 台湾政府推出旅游补助吸引台湾人国内旅游

中国大陆游客不来，新南向国家游客又集体失踪，台湾政府现在扩大国内旅游补助，吸引自己人出门旅游消费。

台湾政府自去年11月起推出“前进宜花东‧高屏暖冬游”旅游补助方案，补助对象仅限台湾国民，至东部（宜兰、花莲、台东）和南部（高雄、屏东）旅游补助住宿费（最高1000元新台币，约32美元，25英镑）和公共交通费（最高1000元新台币），至去年年底为止。

今年1月，台湾交通部观光局再加码，推出“扩大国旅暖冬游”方案，并开放至全台湾各地旅游都能享有住宿补助，但仅限周日至周四入住才有补助，周五周六住宿不补助。

补助金额也进一步调高，30岁以下、60岁以上者每人每房补助最高可折抵1500元新台币（约48美元，38英镑），30岁以上未满60岁者每人每房最高可折抵1000元新台币（约32美元，25英镑）。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾野柳地质公园的著名景点——女王头，参观游客络绎不绝

提升住房率

据报道，台湾政府推出扩大国民旅游补助计划之后，民众申请补助反应热烈。

台湾《中央社》报道说，多家旅游饭店业者表示，扩大旅游补助方案之后，1月份非假日住房率可提升1至2成。

部分观光旅游饭店业者也配合政府的扩大国旅补助方案，自行推出各种不同的减价折扣、免费赠品、限定优惠等促销活动，进一步提升了游客入住的意愿。

交通部表示，扩大国民旅游补助方案，至今年1月止，投入经费达新台币13亿元（约4221万美元），预计带动效益超过73亿元（约2.3亿美元）。

图片版权 Getty Images Image caption 位于台湾东部的太鲁阁国家公园

常态补助

台湾总统蔡英文也表示，国民旅游暖冬补助以后不叫“暖冬”，将持续扩大推动成为常态性旅游补助。

对此台湾交通部观光局表示，目前定调假日不会有补助方案，暑假等旺季也不需要补助，主要是针对旅游淡季、平日、非假日推行旅游补助，希望能提升各县市住房率。

观光局表示，每年的第2季与第4季通常是旅游淡季，预估需要花2个月时间整理评估，规划推出淡季平日补助方案。

此外，观光局还推动2019小镇漫游年、集合全台湾40个小镇，推广小镇旅游，结合地方产业，加强异业结盟，规划体验游程，引导在地深度旅游。