图片版权 Reuters Image caption 赖清德2017年9月接任行政院长

台湾政府甫刚就2019年的总预算案进行完审核，行政院长赖清德就于审核完后宣布与官员们一起总辞职。

赖清德称“时间也已经到了”，将静待总统蔡英文宣布新的阁揆接任行政院长，他同时也称感谢蔡英文信任，也自称对所有人“非常感激，受到满满鼓舞”。

2017年9月上任的赖清德内阁，是接任前任行政院长林全的内阁，也是2016年5月蔡英文执政以来的第二次内阁。有别于林全的温和形象，赖清德的意气风发，曾被媒体形容为“战斗内阁”，而他则称，自己是拼命的“建设内阁”。

只是一年半以来，赖清德内阁在内政议题实施上，如劳动基准法的修正案，以及燃煤发电厂扩建案引发的环保疑虑与两岸议题上的僵持，或多或少让民心出现浮动，蔡英文的支持度也一度跌落。而最终，人民的不安反映在选举的结果上。

地方选举效应

2018年11月结束的台湾地方大选，在野的国民党在全台湾22席的县市长中拿下15席，而民进党只拿下6席，让执政的民进党士气大挫。赖清德也于当时提出辞职，但遭到蔡英文慰留，蔡英文称：“想请他留下来打拼（台湾话奋斗之意）”。

而同样身为蔡英文的心腹，总统府秘书长陈菊，也在当时提出辞呈，让蔡英文总统府内出现波荡。

陈菊在进总统府工作前，曾在台湾南部大城高雄执政12年，被媒体封为“南霸天”，但是高雄在最后中央政府执政不佳的影响下，民进党的候选人陈其迈在高雄惨输给国民党的韩国瑜。

再加上这次大选除了高雄，台中、彰化、宜兰、云林等往往被视为民进党执政稳定的县市都被翻盘，让所有的声浪涌向赖清阁内阁，开启了一系列检讨。

内政议题激荡

赖清德内阁在选后，先后于2018年12月3日撤换中央选举委员会、农业委员会主委、交通部部长与环境保护署署长，又于12月25日时准许教育部部长请辞。

内政议题同时也是让蔡英文政府支持率无法提升的主因，除了劳动基准法修正，劳工该修几天假等议题延烧，让资方与劳方都不甚满意外。政府希望在扩建燃煤电厂等，同时也被在野的国民党大肆抨击。

2018年10月21日，台湾发生普悠玛列出出轨翻覆事故，造成18人死亡惨剧，交通部也被认为责任重大需要检讨。加上在11月24日的地方选举，因为10项公投案造成的投票时程大幅延宕等问题，让中央选举委员会备受批评。

而台湾的最高学府台湾大学，更是自从2017年6月底后没有校长继任。原先预定继任的管中闵，因过去有曾在中国大陆数间大学违法兼课与论文抄袭等嫌疑，被行政院认定无法上任。但在民进党地方大选失利后，教育部长叶俊荣也转向“勉予同意”管中闵上任，让赖清德对此表达“关切”，最后叶俊荣也于2018年底请辞。

备战2020大选？

具有独派背景的赖清德，过去被视为是民进党中生代的强力人选，在行政院担任院长时也毫不讳言称自己是“主张台湾独立的政治工作者”。其中他欢迎美国通过台湾旅行法与反对中国大陆对台31条优惠措施等，都让中国大陆相当不满。

然而，赖清德同时被视为是继任蔡英文总统人选的强棒。只是在地方大选后，一切布局速度也加速进展，就在习近平发表“告台湾同胞书”40周年谈话后，台湾独立派的主要人物们也在报纸上刊登广告，呼吁蔡英文应该放弃2020总统连任。

当时台湾新闻界纷纷对此揣测，独立派想要加速推出赖清德参选2020年总统，但赖清德对此则称：“民进党这个时候应该更团结”。

过往在台湾南部台南市执政7年的赖清德，因为高支持度被媒体称为“赖神”，更让他入阁担任行政院长。然而光环同时也在他宣布请辞后，逐渐归于黯淡，一年半的执政下来毁誉参半。在距离2020年1月底的总统投票日前，赖清德会有什么样的政治动作，将会被媒体们用放大镜关注。