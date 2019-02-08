和台湾一样 在世界上不被承认的国家

图片版权 Getty Images Image caption 阿布哈兹

邮寄地址指出一个人的家在世界上的位置，地址的最后一行写的是所在国家，例如美国或英国。

但是对某些人来说，地址的最后一行却是个问题，国际邮务系统里面找不到阿布哈兹（Abkhazia），外德涅斯特（Trans-Dniester）和北塞浦路斯土耳其共和国（Turkish Republic of Northern Cyprus）这3个国家。

寄去这3个地方的邮件通常被送到其他国家然后再被转寄，如果你在网络上点开任何所在国家/地区的下拉选单，可能也找不到他们。

这3个欧洲独立小国是世界上少数几个不被国际承认的国家之一，这些国家通常是战争冲突的结果，虽然存在于地图之上，但不被国际承认，也不是国际组织成员。

但是，这3个国家都有自己的政府管理自己的事务，而且政局还算稳定，人民正常的生活，依法纳税，子女就学。

图片版权 Getty Images Image caption 外德涅斯特一辆巴士

和台湾一样

要说到世界上不被国际承认的国家，拥有2300万人口的台湾，绝对是最大的一个，台湾不是联合国会员国，全世界只有17个国家承认台湾，而中国宣称对台湾拥有主权。

世界上最不受到国际承认的恐怕是所谓的“伊斯兰国”，占领叙利亚和伊拉克大片土地建立伊斯兰国3年多，但从未获得任何国家承认。

而阿布哈兹，外德涅斯特和北塞浦路斯，则是至今尚未解决的战争冲突遗留下来的结果。

阿布哈兹在1992-93年间赢得与格鲁吉亚的分离战争，1999年宣布独立，2008年获得俄罗斯承认，另外还有几个国家也承认。

外德涅斯特也是苏联解体之后出现的新国家，1992年和摩尔多瓦发生短暂战争后脱离。

土耳其1974年入侵北塞浦路斯，1983年，北塞浦路斯土耳其共和国宣布成立，至今只有土耳其承认，北塞浦路斯和南塞浦路斯的统一谈判始终没有结果。

图片版权 Getty Images Image caption 位于黑海沿岸的阿布哈兹和俄罗斯的边界

“事实国家”

每个都有自己的政府，虽然不获国际社会承认，但也没有垮台的迹象。

他们3个都符合“事实国家”的定义：被隔绝于国际社会之外，但是自己管理自己领土的地方。

另外，这3个“事实国家”背后都有强国支援，阿布哈兹和外德涅斯特受到俄罗斯支持，北塞浦路斯受到土耳其支持。

俄罗斯和土耳其协助他们生存，提供财务和军事支持，甚至驻军。但是话说回来，即使俄罗斯和土耳其减少援助，他们也不会瞬间倒台。他们的力量虽然会减弱，但本土的意识和希望分离的意向依然坚强。

图片版权 Getty Images Image caption 北塞浦路斯土耳其共和国

好奇心

国际社会通常不会注意这些地方，也忽略造成他们进退不得的背后问题。

对于“事实国家”的兴趣通常来自于好奇心，“不存在的地方”对人们有股莫名的吸引力，尤其是阿布哈兹和外德涅斯特。

阿布哈兹发行特色邮票，借以吸引收藏家的兴趣，而外德涅斯特则在国旗上保留前苏联的锤子与镰刀标志，还发行自己的货币——外德涅斯特卢布，但只能在境内使用。

外德涅斯特还发行世界独一无二的塑料硬币，有各种不同的形状，方便盲人辨识，在拍卖网站上也是收藏热门。

图片版权 Getty Images Image caption 阿布哈兹一群孩子在黑海戏水

正常国家

但是最让人印象深刻的恐怕不是这些特色特点，而是那里的人们日常的生活。

来到这里的访客意外地发现，不被国际承认的国家没有什么特殊的体验，事实上，这里的日常生活跟“正常国家”没有什么不同。

马路上有红绿灯，还有交通警察，正常国家有的基础建设这里也都有。

虽然找不到星巴克等国际连锁商店，但也有本地的咖啡厅，里面的客人也在喝咖啡、滑手机。

这3个国家大致遵循欧洲的价值，没有死刑，举行竞争激烈的选举，只不过候选人不是那么多。

图片版权 Getty Images Image caption 外德涅斯特的年轻人

持续存在

他们跟周边国家也有摩擦，尤其是夹在前身国家和强权国家之间，他们也面临两难的选择。

但这些都不是短时间内容易解决的问题，随着时代进步，阿布哈兹，外德涅斯特和北塞浦路斯与国际的接触也越来越多，未来有什么发展难以预料。

虽然“事实国家”不受到国际承认，但并不妨碍其人民扮演国际社会一分子的努力。

以此长久下去，多年前造成“事实国家”出现的战争冲突或许会变得比较容易解决，但是在那天来到之前，这3个“事实国家”还会持续存在下去。