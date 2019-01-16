《回到未来》预言成真 自动绑鞋带球鞋问世

图片版权 Nike Image caption 穿戴者可以通过手机app来控制鞋带松紧

80年代走红电影《回到未来》描述的未来世界自动绑鞋带的球鞋终于问世。

美国运动用品商耐克推出动力鞋带球鞋，通过手机app就能够控制球鞋鞋带的松紧，帮你绑紧鞋带、松开鞋带。

最新款的动力鞋带球鞋被命名为“Nike Adapt”，售价350美元，预计今年2月就会上市。

和《回到未来》电影不一样的是球鞋上没有一个控制鞋带松紧的按钮，而是由智能手机操控。

当你的脚踩进这双球鞋的时候，隐藏在鞋底的微型马达和鞋带周边的传动装置能够侦测到脚部所需压力并进行调整。

图片版权 Nike Image caption 自动绑鞋带球鞋的鞋底藏有一个微型马达，携带周边附带传动装置

篮球鞋

耐克的创新总监阿瓦尔表示，“Nike Adapt”系列首先开发篮球球鞋，因为篮球运动对脚部的运动能量要求很高。

“一场篮球比赛进行期间，球员的脚也会有变化，球员穿的球鞋必须要能快速松开鞋带增加血液流量，然后快速绑紧鞋带上场打球。”

篮球运动员能够自行设定鞋带的松紧，并把不同的松紧程度储存在手机app上，然后就可以通过手机app来控制，配合比赛不同的阶段选择不同的设定。

例如在比赛暂停时，球员就可以松开鞋带，继续比赛时再绑紧鞋带。

图片版权 Nike Image caption 耐克计划将动力鞋带技术推广到其他种类的运动鞋

穿戴智能装置杂志的编辑迈克尔·索表示，“这款球鞋从电影道具变为现实，是在向《回到未来》致敬，那是一个世代的共同回忆，我相信一定会有很多电影迷也想要拥有一双会自动绑鞋带的球鞋。”

“至于我们需不需要这样的球鞋，那是另一个值得讨论的问题。”

耐克表示，以后还将会把动力鞋带的技术推广到其他种类的运动鞋上面，例如跑步鞋。