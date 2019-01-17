图片版权 CNA Image caption 中国社科院发表《网络法治蓝皮书》——中国网络法治发展报告，内容却聚焦外企网站如何标示台湾

中国点名多家世界500强企业错误标示台湾，施压国际企业更改台湾名称，台湾政府对此表达抗议和谴责。

中国社科院出版《网络法治蓝皮书》——中国网络法治发展报告，内容却聚焦包括苹果、亚马逊和耐克等知名跨国公司在内的世界500强企业网站如何标示台湾和香港。

报告称，有66家世界500强外企错误标示中国台湾，有53家外企错误标示中国香港，另外有45家外企同时错误标示中国台湾和中国香港。

去年，中国施压多家国际航空公司、跨国连锁酒店集团和跨国零售商更改网站上的台湾名称，指责这些国际企业在网站上将台湾和香港与中国分开并列。

图片版权 EPA Image caption 台湾政府指责“中国相关失控的国际行为”

苹果、亚马逊和耐克被点名

《网络法治蓝皮书》报告指出，在2017年世界500强企业中，外企为385家，其中有83家企业母语官方网站涉及中国领土标示问题。

其中，联合信贷集团正确标示中国台湾，但错误标示中国香港；圣戈班集团、瑞士ABB集团、耐克公司、斯巴鲁公司等9家公司错误标示中国台湾，但正确标示中国香港；苹果、亚马逊、西门子、宏利金融等4家公司错误标示中国港、澳、台三地。

报告承认，在调研中发现，仅有少部分500强外企恪守“一个中国”的原则。

蓝皮书主编支振锋认为，应该利用现行法律法规处置相关违法违规行为，采取措施要求整改或予以处罚。

图片版权 Apple Image caption 苹果网站将台湾、香港和澳门等地与中国分开并列

“失控行为”

对此，台湾总统府发言人黄重谚表示，台湾不会因中国的压力而低头。

他说，不论是对台湾强加“一国两制”或者以政治介入经济的手段，威胁各国企业更改台湾名称，都是干预各国内部事务的粗暴行为。

这样的做法不但冲击国际社会的稳定，也让中国失去国际信任与尊敬，同时对两岸关系的良性发展是一种公然破坏。

“对中国相关失控的国际行为，我们要提醒国际社会正视，并共同协力维护自由民主的价值与国际社会的安全与稳定。”

台湾外交部也发表声明强烈抗议与严厉谴责，并重申中国政府必须正视中华民国台湾存在的事实，台湾绝非中华人民共和国的一省，也不受中国政府管辖。