图片版权 Reuters Image caption 台北市长选举，柯文哲在蓝绿包夹中“险胜”

台北市长柯文哲透露有组党的想法，面临2020年的总统大选，台湾政坛未来如何发展成为关注焦点。

柯文哲日前和台湾网红开直播畅谈时局，被问到是否有意向参选2020年总统大选，柯文哲表示，“其实我意愿很低”。

他说，不要幻想一个人可以改变全世界，现在换总统也就是换个人让人民责骂，所以“还要想想，从长计议，慢慢准备”。

但面对是否会组织政党的问题，柯文哲则直接承认说“正在想”，目前不知道答案，因为还没想出来。

柯文哲组党说

自从去年11月台湾地方选举，柯文哲在蓝绿夹击当中“险胜”之后，就一直被问到是否会参选2020年总统大选，而他一直以拖延战术表示还没有答案。

如今柯文哲抛出“组党想法”，也被外界理所当然的解读为是他参选2020的第一步。

柯文哲随后在被媒体询问时表示，自己确实还在思考组党的事，因为除了统独意识形态之外，实在看不出来国民党与民进党有什么不同。

他还说，现在网络兴起，应该想想政党的样子，“我们也不是组一般的政党”。

如果真的组党，要怎么做才能超越蓝绿？柯文哲对此表示，这是另一个需要思考的问题。

柯妈反对、友柯祝福、柯黑抨击

柯文哲表示组党的事情“正在想”，一时之间成为台湾政坛最热门话题。

有媒体找到柯文哲的妈妈，询问她对儿子正在想组党的看法，结果柯妈何瑞英表示反对。

她说，柯文哲现在做台北市长无论做好做坏都被骂翻，实在没有必要组政党，而且柯文哲也没有经济能力，要如何组党？这条路是行不通的。

被称为“友柯议员”的民进党台北市议员高嘉瑜表示，组党有好有坏，明显就是为了2020年总统选举来铺路，代表柯文哲已经深思熟虑过，那只好“祝福他了”。

被称为“头号柯黑”的民进党台北市议员王世坚则认为，柯文哲没有中心思想还谈什么组党，当市长想组党是不务正业，劝柯文哲应该心无旁鹜专心市政。