台湾“比基尼登山客”坠谷遇难 山友粉丝纷纷悼念

图片版权 Facebook/Gigiwu.bgn Image caption 吴季芸在攻顶后穿比基尼拍照留念

因为在登顶之后换上比基尼拍照并在社交网络上分享，而有“比基尼”登山客的台湾女子吴季芸在一人登山的行程中失足坠谷不幸遇难。

吴季芸坠谷后用卫星电话向山友求救，但搜救行动因为山区恶劣天气而延迟，搜救人员找到吴女的时候她已经没有生命迹象。

搜救人员研判，因为山区低温加上大雨，36岁的吴季芸据信是失温冻死。

吴季芸在社交网络上有很多粉丝，她登山遇难的消息传出之后，她的粉丝和登山界朋友纷纷在脸书和Instagram悼念她。

虽然吴季芸是因为在登顶后穿比基尼拍照留念而在社交网络上走红，但据报她本身登山经验丰富，一人登山发生意外时装备齐全，已做好充分准备。

图片版权 Facebook/GigiWu.bng Image caption 吴季芸本身登山经验丰富

台湾《中央社》报道，由于山区天气状况恶劣不利搜救，从吴季芸坠谷向友人求救到搜救人员发现她的遗体，时间超过43小时。

但山区天后状况不佳，搬运遗体下山有困难，搜救人员先将遗体搬到空旷处，等到天候许可，再请直升机将吴季芸遗体吊挂下山。

在这次意外之前，去年12月吴季芸登山途中也曾经不慎滑落断崖数公尺，后来她上传一张双腿都是擦伤和瘀青的照片，并爆哭“命是捡回来的”。

吴季芸在之前的媒体采访中透露，她之所以会在登顶后穿比基尼拍照，最初是因为和朋友开玩笑打赌输了才这么做的，后来就一直继续下去。

吴季芸的脸书有18,000名粉丝，她最后一篇贴文的日期是1月18日，一张山中云海的照片。

已经有超过1000多则留言，大多数是对她表达悼念的留言，也有之前尚未寻获她的时候，为她祈福加油的留言。