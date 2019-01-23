台湾文化部长郑丽君被打耳光 转型正义去蒋化再起争议

图片版权 CNA Image caption 台湾文化部长郑丽君（中）参加演艺人员餐会遭到掌掴

台湾文化部长郑丽君参加艺人聚餐遭到艺人郑惠中呼巴掌，受到惊吓之余台湾舆论也开始热烈讨论转型正义与暴力手段等议题。

郑丽君表示，她在餐会席间向资深艺人一一问候的时候，突然遭到一位“不认识的女士”上前攻击。郑丽君当时被吓到，摸着自己的脸颊说，“你怎么可以这样？”

动手的郑惠中在打了一记耳光之后掉头就走，媒体追上前去她态度还相当强硬，表示“郑丽君推动去蒋化，打她是刚好而已。”

郑丽君则表示，自由民主是台湾最珍贵的价值，期待彼此对话、讨论，但不该以暴力形式表达意见。“个人受辱事小，但民主不容受到伤害。”

对于自己被打耳光一事，郑丽君还是表示，“整个脸上都麻麻的。”

图片版权 CNA Image caption 郑惠中因为反对去蒋化政治主张而动手打人

不满去蒋化？

事发后当天晚上，郑惠中态度缓和，表示是因为郑丽君及执政党提“去蒋化”政治主张，一时情绪激动、失控，才会动手打人，她愿意向郑丽君表达歉意。

虽然愿意为自己动手打人而道歉，但郑惠中表示不会为抗议去蒋化而道歉。

随后郑惠中在另一位参政艺人，国民党台北市议员应晓薇的陪同下，主动到台北市警察局和台北地检署说明打人经过。

检察官讯问后，认为郑惠中涉嫌妨害公务、伤害、公然侮辱等罪，列妨害公务等罪嫌，列为被告并限制住居。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文

若是威权时代会怎样？

台湾文化部长遭到反对去蒋化人士打巴掌，也引起台湾朝野舆论的热烈讨论。

台湾总统蔡英文在脸书贴文表示，“同样的行为如果发生在威权时代，会是什么结果？这个问题的答案，正是我们应该珍惜民主的理由。”

她说，在自由民主的台湾，每个人都能表达不同意见。立场可以不同，但打人就是不对。

“我要呼吁台湾社会保持冷静，对任何议题应该理性讨论，不要助长非理性暴力行为。”

“官逼民反”

但国民党副主席、前台北市长郝龙斌则在脸书上发文表示，“这一耳光，官逼民反”。

他说，“这一巴掌很痛，但更多人因为民进党政府刨根去中国化而锥心之痛、遍体鳞伤。”

郝龙斌说，暴力当然不对众多网友不满，文章评论有8000多条留言，大多是骂他的言论。