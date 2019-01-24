台湾研拟中国科技品牌禁止采购黑名单

图片版权 EPA Image caption 台湾政府公务使用的网络设备、手机、计算机等资通讯设备，多年前已经全面禁止采购中国品牌产品

台湾政府为确保资讯通讯安全，将提出一份中国科技品牌的黑名单，避免政府单位在采购时误买可能构成安全威胁的中国品牌产品。

台湾行政院资通安全处处长简宏伟接受《日经亚洲评论》采访时表示，“可能会在3月底前完成并公布一项可能会构成安全威胁的中国科技公司清单，并随时更新。”

简宏伟表示，这么做是为了让所有政府部门、机构和官股企业在采购设备时，具备明确概念，避免采购到威胁资讯安全的科技产品。

简宏伟进一步说明，台湾政府公务使用的网络设备、手机、计算机等资通讯设备，多年前已经全面禁止采购中国品牌产品，但相关规定散见各函释或公文，没有一个全面完整的规定，因此资安处才会研拟一个完整的处理原则草案。

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禁用名单

上述报道表示，除了华为以外，中兴通讯、监控设备大厂海康威视和大华科技等都可能名列首波黑名单。

此外，中国个人计算机大厂联想集团也在被考虑列入名单中。名单也将提供给台湾的民间企业，作为采购参考。

台湾行政院发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）也表示，台湾政府的确在草拟一项中国科技品牌禁用黑名单。

简宏伟说，政府部门员工不会拿到中国厂商的智能型手机，公务手机也禁中国Wechat等通讯软件，且不得将个人电子装置连上政府部门的内部网络。

图片版权 EPA Image caption 台湾的工研院与资策会宣布不支持华为手机和计算机使用内部网络

禁用华为

此前，台湾的工研院与资策会在上周相继宣布，因资安考虑，不支持华为手机和计算机使用内部网络。

工研院发布通告表示，工研院办公场所全面不支持使用华为手机、计算机等；资策会也表示将阻绝华为相关设备使用内部无线网络。

台湾的国研院国网中心主任谢锡堃说，骨干和核心网络都没有使用中国制的产品，招标的时候有限制，因为会有资安的问题。

谢锡堃表示，像八大关键基础设施一定要管制，包括中油、台电、台铁、学术网络等，都要避开中国产品。