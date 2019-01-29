图片版权 Stanley Robotics

英国伦敦南部的盖特威克机场正在计划一个“自动化代客泊车系统”的测试项目，这个测试项目最大的吸引人之处就是由机器人来代客泊车。

盖特威克机场已经向当地地方政府提出申请，希望能够在2019年4月推出“机器人泊车的前导项目”，目的是要让南航站停车场的现行停车空间能够最大化。

按照测试计划，旅客要先将自己的车子开到指定的临时车库，然后用触控屏幕呼叫机器人代客泊车。

机器人接到旅客指令后，前往旅客车辆所在的临时车库取车，然后用类似堆高机的轮叉将车辆完全支离地面，并以军用等级的高精准度全球定位系统，搬运车辆到最终停车位。

这样一来，由机器人负责泊车，旅客在呼叫机器人之后就能直接前往航站报到等候搭乘飞机。

Image caption 法国的斯坦利机器人公司提供的泊车机器人“斯坦”

自动化系统

自动化泊车系统也连接上旅客的航班信息，代客泊车机器人会知道旅客什么时候回来，并且会在旅客降落返回停车场以前，自动把旅客的车取回，停放在指定的临时车库等候客人取车。

由机器人代客泊车，旅客不需要将车子的钥匙留给停车场管理员保管，而且机器人停车可以将每辆车停得更紧密，因为没有需要开车门上下车的问题。

这样子，同样面积的停车场的停车空间能够增加三分之一甚至一半以上，盖特威克机场南航站的计日停车位将从170个增加到270个。

机器人代客泊车的技术在英国相对比较少听闻，但欧洲其他国家已经有类似的自动化泊车系统，盖特威克机场并不是第一个。

法国巴黎的戴高乐机场已经进行过测试项目，而德国的杜塞尔多夫机场从2015年就有机器人代客泊车服务。