台湾人过新年：走一趟台北年货大街

图片版权 AFP Image caption 台北市迪化街过年前挤满了采买年货的民众

农历猪年即将到来，台湾人过农历年也会采办年货，最著名的就是台北迪化街的年货大街，过年前每天都吸引满满的人潮。

19世纪末，迪化街是大稻埕（今台北市大同区）最繁忙的街市，靠近淡水河，设有大稻埕河港，是重要的通商口岸，也是茶叶、布匹、中药和南北货的集散地。

从清末开始，迪化街就是大稻埕商圈的中心，到了日治时期，仍然维持旧有的活跃商业风貌。

也正是因为迪化街商业活动兴盛，孕育出许多历史悠久的老字号企业，也使得过去迪化街有台北华尔街之称。

图片版权 Getty Images Image caption 在迪化街可以找到许多具有传统特色的小店

保留历史

但是随着淡水河淤塞货运功能大减，再加上都市发展和转移，台北市的商业活动逐渐向东发展，大稻埕也慢慢的成为老旧城区。

过去狭窄的街道空间不足，老旧建筑亟待整建，1970年代迪化街被台北市政府列为街道拓宽计划之内，按计划街道两旁的古老建筑将全数被拆除。

迪化街拓宽案因为要拆除许多富有古迹历史价值的老房子而在当时引起很大争议，前后历经10多年的存废讨论，终于在1995年最终确定保留原有迪化街历史建筑物。

到了1996年，时任台北市长的陈水扁，开启“年货大街”计划，藉由年货销售来推展促进当地经济，为100多年历史的迪化街再度注入新生命。

图片版权 Getty Images Image caption 年货大街活动期间人声鼎沸，拍摄于2016年2月

年货大街

如今，每到农历年前，迪化街就化身成为年货大街，举凡过年必备的各式糖果、瓜子、糕饼、零食等，还有应景的年节布置、红包、对联等，在这里都一应俱全。

在历经商业活动和人潮转移，沉寂了一段时间之后，迪化街现在也以年货大街再度打响知名度，只要提到办年货，全台湾知名度最高的恐怕就是迪化街的年货大街了。

根据台湾社群网站痞客邦的调查，迪化街是台湾人办年货的首选，有超过40%的网友投票支持，而每年年货大街活动也吸引超过100万的参访人次。

图片版权 Getty Images Image caption 一对新人在迪化街老店前拍照留念

新挑战

超过20年的年货大街活动近年来也面临电子商务兴起的挑战，再加上许多年轻人不按照传统习俗过年，使得年货大街不如往年鼎盛时期的风光。

但是在农历年前走一趟迪化街的年货大街，你能够亲身感受到传统过年的热闹气氛，商贩们用扩音器的叫卖声，还有店家提供的免费试吃，这些都是网络电子商务感受不到体验。

而迪化街见证台北开城的百多年历史，多次兴衰和年货大街的转型发展，迪化街的文化历史价值却更是无法取代的。