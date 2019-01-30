英国脱欧与欧盟离婚难：还是为了“爱”

图片版权 PA

转眼到了2019年1月底，英国与欧盟谈判脱欧的进程又经历一轮新曲折：英国议会投票要求梅首相继续就爱尔兰边界问题与欧盟重新谈判。

1月29日，英国议会下院就英国政府原来的“脱欧”协议的多项修正案进行投票，其中关键的一份修正案以317票支持、301票反对获得议会批准通过：要求特雷莎·梅首相与欧盟谈判，对现有协议中爱尔兰与英国北爱尔兰边界问题所涉及的所谓边境保障措施内容做出修订。

欧盟曾经表示，不会再改变与梅首相早些时候达成的法律文本。

在这天的投票中，议员们还通过另一项修正案，拒绝批准无协议脱欧。不过，这一修正案不具有法律约束力。

英国内部意见分歧与一致

这意味着英国正式退出欧盟的日期目前仍然是3月29日。

问题是，英国的议员们目前仍无法达成一致到底怎么脱欧。从执政的保守党与北爱民主统一党内部，到在野的工党内部，目前都存在着各种不同乃至完全相反的主张。

核心问题，还是原来梅首相与欧盟达成协议草案中的所谓爱尔兰边境保障措施。欧盟目前各国达成的一致是，如果欧盟和英国无法协商出一份关于北爱尔兰地区贸易的更好方案，过渡期结束时将启动这个保障措施，确保爱尔兰岛上不会设立硬边境，北爱和爱尔兰之间人员货物都可以互联互通。

但英国多数议员们认为，这将使北爱尔兰地区受制于欧盟贸易规则，英国和欧盟的可控边境变成了爱尔兰海，北爱尔兰实际上等于留在欧盟里。这对英国不论是留欧派还是脱欧派都无法接受。

所以，周二投票结果显示，英国议会现在要求梅首相重新去和欧盟谈。

梅首相的喜忧参半

政评观察人士指出，周二投票结果让梅首相在议会意外获得一次原来以为会失败的胜利。

原来保守党内部的激烈分歧各方大多数团结在一起，通过有关修正案，使得梅首相重新前往布鲁塞尔要求谈判获得授权。

对梅首相来说，忧的是这一谈判绝非坦途。

现在英国与欧盟谈判的球又踢到了欧盟一边。

无论如何，英国与欧盟要离婚，“爱”的问题是绕不过去的坎。