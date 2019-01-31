Image caption 克罗兹纳：中美贸易谈判核心是知识产权保护，而之所以艰巨，关键是双方缺乏互信

中美高层在华盛顿就贸易议题进行第二轮谈判，中方派出由副总理刘鹤和央行行长易纲领导的代表团，他们的对手是美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizen）及白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navaroo），有报道称刘鹤亦会与美国总统特朗普会晤。

两国希望在3月1日前达成协议。目前美国向中国总值二千多亿美元的产品征收10%关税，美国扬言一旦无法达成协议，会将二千亿产品的税率由10%提升至25%。市场忧虑贸易战升级，会促发两国，特别是中国，经济放缓，惊动全球经济。

外界对于能否达成"真正的协议"持悲观的态度，不过有分析认为，两国为了面子问题，或会有较为简单的短期协议，避免局势升级。

美国芝加哥大学布思商学院的经济学教授兰德尔•克罗兹纳（Randall S. Kroszner）接受BBC中文专访时表示，两国谈判会有一定进展，特别是具体货物交易上的问题，估计能达成部分协议，但不认为这份协议是最终版本，认为只是解决问题的第一步。

他认为更主要的取决于中国如何在保护知识产权上执法，对美国而言，这次贸易争端中，解决知识产权问题比起解决贸易不平等问题更重要。

图片版权 Reuters Image caption 中美第二轮贸易谈判在白宫举行

"短期内，很明显美国给中国的压力更大，但长远而言，要考虑国际机构以及中美的其他贸易伙伴等因素。哪个国家会有更大影响，目前难以定论。"他说。

虽然中国也以关税措施报复美国，但克罗兹纳认为，这只局限于美国个别产业，商界中很多人认为，就算是感受到贸易战为他们带来的痛楚，也只是短痛，如果真的解决到知识产权问题，对他们长远而言是更为有利。

但要处理知识产权问题，并不像处理购入更多车、更多大豆般这么简单，毕竟，知识产权是略带抽象的概念，很难去明确指出问题所在，各方对何为知识产权保护的标准，有不同的见解，也是谈判的困难所在，不是一朝一夕能够解决的问题。

克罗兹纳说，特朗普扭转了全球就中国贸易及知识产权保护问题的讨论，也是首位美国领袖，如此专注和如此积极地展开具体针对中国的行动，预料之后无论特朗普是否继续连任总统，美国也会强硬应对中国贸易问题。

图片版权 Reuters Image caption 华为事件令中美贸易谈判更加扑朔迷离

中美科技冷战

一方面，美国担心中国偷取技术、强迫转移技术，另一方面，有意在全球市场占一席位的中国科技企业，例如华为和中兴，则受到西方国家以"国家安全"为由封杀。富商索罗斯点名指，美国应该针对华为和中兴这两家公司，认为如果它们成功控制5G市场，会对世界构成无法接受的安全风险。

华为高管孟晚舟在加拿大被捕，美国提出寻求引渡，并列出华为及孟晚舟多宗罪名，为中美贸易战增添不少政治紧张及不隐定因素。虽然美国财长否认华为事件与贸易谈判有关，但难免令外界有另外的解读。

这场争端被视为中美两国的科技冷战，美国担心中国通过技术进步挑战其霸主地位，中国此前曾高调提出的《中国制造2025》在这场大战中被反复提及。

克罗兹纳不评论华为事件对贸易谈判的影响，但他认为，这一连串科技相关的争端，归根究底，是中美之间缺乏信任的问题，亦加剧了谈判的难度。美国担心会否被中国偷取技术或意念、中国能否在保护知识产权中落实执法，这是也是关乎互信的问题。

克罗兹纳提到中国开始放宽外资持股限制，在开放市场上是有一些讯号，但就算中国就贸易、知识产权问题提出改革承诺，仍然需要时间和真实事例去证明。

但中国的法律制度，真的可以被信任吗？他回答说，这个情况与日本当年与美国存在的争议很相似，经过多年时间，日本的情况已有所改变，证明改变是可行的。

国际货币基金组织及世界贸易组织等国际机构虽然可以在制定国际标准时起关键作用，并能够对相关国家作出评估和提出建议，但改革辅助实施最终也要从国家内部开始。

图片版权 Reuters Image caption 克罗兹纳说，大豆、汽车，在中美贸易谈判中这些都不如知识产权保护更重要。

抛售美债

克罗兹纳曾任美联储理事， 当时经历过2008年金融危机，他认为，贸易战不会是金融危机的触发点，他解释，这场"战事"暂时只是中美之间的事，其涉及的规模相对整个金融体系中较小，也不涉及容易触发金融体系动荡的杠杆问题，所以贸易战带来的影响主要是打击经济增长，但不会触发全球金融危机。

坊间有说法称，中国在贸易战中，最后一步是抛售持有的美债，近期，中国略为减持美债、增持黄金引起关注。中国证监会副主席方星海表明，中国不会大幅削减美债。有分析认为，中国近期的举动只是为了调控人民币汇率，而非在贸易战中发动金融战。

不少分析指出，中国不会走到抛售美债这一步，原因是出售美债换成人民币，可能会令人民币升值。在贸易战下，中国没有本钱去推高人民币。

克罗兹纳接受BBC中文访问时表示认同，他分析称，一旦抛售了部分美债而令仍然持有的美债贬值，对中国没有好处。此外中国持有的美债规模相对整体市场而言不是那么大

克罗兹纳说，中国似乎无力反击，这是中国很热衷达成协议的原因，他相信，中国官员会明白，开放市场和完善知识产权保护措施，长远而言对中国发展更为有利。

至于贸易战会否影响人民币汇率，他认为是有一定程度的影响，但最终取决于中国的经济增长或放缓，人民币汇率目前非由市场决定，央行如何决定其货币政策会更影响汇率走向。

不过就算中国积极令人民币变得更为市场主导，也无助解决目前的贸易争议，克罗兹纳认为，问题始终是要解决美国最担心、最为核心的知识产权问题。