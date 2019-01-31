富士康改主意了：重新考虑美国威斯康辛州建厂计划

图片版权 AFP/Getty Image caption 富士康最初宣布将投资100亿美金在威斯康辛州建设工厂。

鸿海科技集团旗下的富士康（Foxconn）正在重新考虑在美国威斯康辛州的设厂计划，该计划在宣布之初曾为重振美国制造业带来了希望。

一名公司官员告诉路透社，这家台湾制造业巨头不再打算在威斯康辛的工厂生产液晶显示面板（LCD）。

公司计划聘请的大多数是工程师和研究人员，而非制造业工人。

这一变动与公司2017年在美国白宫新闻发布会上宣布的计划相比发生了重大转变。

当时，美国总统特朗普声称该项投资能落地有自己的一份功劳。他说，这表示他的政策正在吸引投资回流美国。

特朗普在去年夏天富士康的动土仪式上说，厂区建成后将会是"世界上第八大奇迹"。

富士康是苹果的主要供应商，公司承诺向该工厂投资100亿美元，最初预计雇佣3000名员工，人数最多可能有13000人，主要都是入门级的工作岗位。

图片版权 Reuters Image caption 富士康2017年在威斯康星举行新工厂破土动工仪式

最新进展

富士康在周三的一份声明中提到全球市场格局变换，称公司的全部项目都在进行"调整以顺应这些新情况"。

"我们仍然致力于威谷科技园计划，创造13000个工作岗位，以及我们在威斯康辛州的长期投资。正如我们先前所说，现在的全球市场环境与我们宣布计划之初已发生改变，"富士康说。

威斯康辛州已同意以价值超过30亿美元的激励措施支持该项目，这一激励措施受到争议。

激励措施的批评者长期以来一直说，他们并不认为富士康会兑现其承诺。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普在2018年六月的动土仪式上称富士康厂区将会是"世界上第八大奇迹"。

该公司去年招聘人数并未达到年度目标，导致他们无法获得税务抵免。

富士康董事长郭台铭特别助理胡国辉（Louis Woo）告诉路透社，公司仍在评估威斯康辛州项目的不同选择，包括建立一个"技术中心"，中心主要包括由针对医疗和工业的高新科技产品研发设施。

但他表示，美国高昂的劳动成本意味着在这里制造先进的电视屏幕并不实际。

"就电视而言，我们在美国没有地位，"他告诉路透社，"我们没有竞争力。"