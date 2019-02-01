中美贸易战：特朗普将晤习近平 发出“乐观”信号

图片版权 EPA Image caption 媒体聚焦特朗普在白宫会晤参加谈判的中国方面代表；中国副总理刘鹤转交习近平致特朗普的亲笔信。

为期两天的中美高级别贸易磋商结束之际，美国总统特朗普说谈判取得重大进展，并期待与中国领导人习近平二月份见面。

在媒体聚焦中，特朗普在白宫会晤了参加美中贸易谈判的中方代表。中方领队副总理刘鹤向美国总统转交了习近平的亲笔信。

特朗普随后表示，"这是一封美好的信。"

中美双方均宣称取得了进展，但双方官员也表示还需要经过艰难的谈判，才能避免3月初中美贸易休战协议到期后再爆发贸易冲突。

特朗普表示，他认为很可能最终协议将在他本人和习近平之间达成。

大豆与协议

虽然由刘鹤与美国贸易谈判代表莱特希泽进行的这一轮中美高级别贸易没有达成具体协议，但美国白宫表示，刘鹤表示中国承诺额外购买美国500万吨大豆。

美国大豆产量占全球产量近三分之一。中国一直是大豆进口大国。中美爆发贸易冲突后，中国暂停进口美国大豆等农产品，以报复美国对中国其它产品设置的贸易壁垒。

在2018年底中美贸易战暂时停火后，中国随即立即进口了113万吨的美国农产品。

如果中美双方无法在3月1日贸易休战协议到期前无法达成协议，美国将对价值二千亿美元的中国产品征收高关税。

图片版权 Getty Images Image caption 在中美贸易发生摩擦前的2017年，中国进口大豆9554万吨，其中来自美国的大豆约占进口总量约34%。

中美双方和国际压力

除了贸易战的压力，中国经济增速放缓到过去几十年来前所未有的境地。企业倒闭，债务，金融，投资等方面都面临严峻局面。

在美国方面，中美贸易战也打击了美国涉及中美贸易领域的商业，特别是农产品，汽车等产品出口。

《纽约时报》分析认为，特朗普还面临达成协议的政治压力。但如果特朗普达成中国增加进口美国产品但不要求中国大幅开放市场的协议，可能会面临两党批评。

美国希望中国承诺对美国产品与服务开放市场，并同意作出结构性经济改革，并改善美国在华公司的商业环境。

中美的贸易僵局已经开始导致全球经济增长减速，引发金融市场的恐慌。