富士康美国建厂争议：创造职位数是关键

图片版权 Reuters Image caption 特朗普一直致力于推动富士康在威斯康星州的投资落地

富士康发表声明宣布重新考虑在威斯康星州的建厂计划后，美国总统特朗普出面干预。

富士康称正在考虑建造一个高科技研发中心，而该公司早前的计划是建厂生产液晶面板（LCD）。

这一消息被视为特朗普的挫败，因为特朗普一直将重振美国制造业作为首要任务。

但富士康随后在上周五表示将继续推进其建厂计划。

富士康称该决定是在"白宫与公司进行富有成效的讨论"以及特朗普总统和富士康总裁郭台铭之间的"私人谈话"后做出的。

特朗普一再对外宣传富士康对威斯康星州（一个政治上很重要的州）的投资足以证明他的经济政策正在奏效。

他在推特上称赞该富士康的声明是"好消息"。

去年夏天，富士康曾被报道调整在威斯康星的投资项目，原定的10.5代液晶面板生产线或缩减为建造一条6代生产线，生产的液晶面板尺寸减小，此次调整被视为工厂规模降级。

富士康在周五的声明里没有详细介绍关于工厂的计划以及工作职位类型。

"这个园区既可以是先进的制造厂，也可以作为该地区的高科技创新中心，"声明称。

图片版权 AFP Image caption 富士康称该决定是在"白宫与公司进行富有成效的讨论"以及特朗普总统和富士康总裁郭台铭之间的"私人谈话"后做出的。

富士康上周更早时候发表声明，它仍然致力于在威斯康星的投资计划，该计划以创造13000个工作岗位著称。

这份声明称，富士康在调整其重点以顺应全球市场环境的"新情况"，并大致描绘了计划内容，包括LCD面板模组后段封装厂，高精密模组成型厂，系统整合组装厂以及其它项目。

争议

由于建厂计划涉及到价值数十亿已获批的激励措施，富士康变更投资计划的行为引起争议。

一名威斯康星州的议员分析发现，即使在乐观预测下，该州也需要超过25年才能在这项协议上达到收支平衡。

富士康能否享受激励政策应取决于公司的投资与招聘情况，而富士康去年的招聘人数就没有达标。

当地官员在上周五表示，他们预计富士康将在未来18个月内开始建厂。