小猪佩奇、欧盟英国关系与欧洲民主大家庭

图片版权 PA Image caption 在中国传统的猪年到来前，小猪佩奇在中国大江南北又火了一把。当新闻传回英国，又引起英国人对中国的关注。

欧洲大家庭的发展史不乏冲突，在全球化形势下，当代欧洲国家间的矛盾解决方式已经超出旧时代大国博弈传统模式。小猪佩奇提供了什么启迪？

一部极简线条勾勒的英国儿童动画，折射出英国人对现代家庭关系的理想解读，也同时反映出人类共同的人性特点。

所以，虽然小猪佩奇是以一个英国中产阶级家庭为背景构建的故事，但它突破了种族、国界和文化的差异，在全球已经超过180个国家激起无数孩子和家长的共鸣而相继流行，体现出全球化下人们的共同喜好与价值观。

在中国传统的猪年到来前，它在中国大江南北又火了一把。这条新闻又传回英国，似乎像是提示正在争议是否或如何与欧盟分家的英国人，世界其它地区正在关注着欧洲可能要破裂的大家庭。

或许，欧洲大家庭可以向小猪佩奇一家学点什么？

家庭之道

小猪佩奇一家看似很简单，但每一集故事里猪主角间贯穿着矛盾和冲突：一个名叫佩奇的女孩小猪，天真可爱但时不时有点小蛮横粗鲁；弟弟小猪乔治活泼调皮、爱挑食，常哭闹，有时可能被佩奇欺负一下；（从小猪角度看）猪爸爸憨厚，但有时笨手笨脚，爱惹事生非，有时还犯迷糊，导致家庭旅行等各种不顺；幸好猪妈妈温柔贤惠、包容善良；但时不时还有个老顽童猪爷爷捣乱一把。

争吵、嫉妒和打架这些小孩子身上常见的特点都在故事里反映出来。

关键是，生活琐事的解决没有正义战胜邪恶，小猪佩奇更没有暴力冲突，冲突总是通过猪家长的爱、包容、幽默的教育技巧化解了。

这个以小猪为主角的动画片传递了满满的正能量，传递的是培养儿童良好的生活习惯和正确的思维方式的信息。

历史变迁

小猪佩奇的诞生，与英国社会文明水平和人们思想观念的进步是分不开的。在分析它作为艺术作品的成功秘诀之际，很多人指出了画风、故事情节、颜色等等技术独特性，但很少有人注意到英国和欧洲社会观念历史变迁对这一作品的影响。

图片版权 Huw Evans picture agency Image caption 小猪佩奇在中国如此之火，连英国驻华大使都要亲自出面接待佩奇的两位小粉丝。

在小猪佩奇诞生前，英国还有过一本以猪为主角、写给大人看的文学作品风靡世界，那就是英国作家乔治·奥威尔20世纪40年代写成的《动物农场》。

在这部著作中，一只名为拿破仑的猪带领着各种动物团结起来，赶跑了残酷压榨动物们的农场主。但拿破仑又变成了压榨其它动物的新领导。充斥这部作品的一个主题是物质匮乏时代的暴力阶级斗争，折射出从法国拿破仑到二战希特勒推进的欧洲一体化的时代烙印。

小猪佩奇诞生的时代完全变迁了：在欧洲经历了二战后半个多世纪经济、政治、文化、教育、艺术的民主自愿融合后，作为欧盟原来的主导成员国之一，不论英国人还是欧盟人，大多都早已丰衣足食，希望看到和建设的世界是一个和谐发展的民主世界。

欧洲民主信念

该片的导演和剧作成员不仅有英国本地人，还有的来自欧洲其它国家和地区、在伦敦工作和生活的欧洲人。

在很多英国人的观念中，欧盟或欧洲应该是一个你中有我，我中有你的民主大家庭，而不应该是由布鲁塞尔的家长来独裁的国际体系。

在世界多国的民粹主义兴起之际，布鲁塞尔和伦敦的矛盾也达到难以调和的程度，英国全民公投决定退出欧盟。

但两年半过去了，不仅英国内部就如何退出欧盟、甚至是否应该退出欧盟存在严重争议，欧盟也认识到英国退出可能会是一个互相伤害的过程。双方的领导人都试图将这种伤害控制到最低范围内。

共同秉承民主信念的英欧双方的领导人都一再强调，英国永远是欧洲国家，欧盟和英国将保持特殊的密切关系。这有点类似小猪佩奇的家庭矛盾，欧洲大家庭为了共同的民主利益，总要想出保持和谐的办法。

正如英国历史学者克利夫指出的那样，小猪佩奇传达出一个很简单的信息：大家各自有意见分歧，有时候都要把别人逼得发疯，但大家都喜欢跳进民主的泥坑。没有什么难题，是不能通过哼哼唧唧一番、一起跳进泥坑里打滚从而获得解决的。