图片版权 Getty Images Image caption 李明哲之妻李净瑜（右）去年3月第一次前往大陆探监

就在美国总统特朗普表示将很快再次与中国领导人习近平会面后不久，台湾非政府组织工作者李明哲之妻李净瑜，接受美国共和党联邦众议员史密斯（Chris Smith）邀请，出席特朗普的国情咨文演说（State of the Union address）。

李净瑜是历史上第一位出席美国总统国情咨文演讲的台湾人。她的丈夫、台湾非政府组织工作者李明哲因被判颠覆政权罪已在中国被囚一年多。

李明哲被认为是遭到中国大陆抓捕的台湾政治犯，相关事件一度引起全球媒体高度关注。BBC中文特別采访李净瑜以及人权活动人士杨宪宏，了解此次李净瑜参加国情咨文演说的前因后果，以及该案在中美台三角关系中扮演的角色。

图片版权 BBC Chinese Image caption 李净瑜拿到的国情咨文发表会入场券 （图：李净瑜提供）

李明哲事件

1975年出生于台北市，李明哲於2017年3月从澳门前往珠海拜访友人后失踪，后来中国政府表示李明哲已经被逮捕。在2017年11月28日，中国法院以李明哲在通讯软体上与中国环境以及维权运动团体的交谈有“迟早会暴动”等话语，依“颠覆国家政权罪”判刑5年，褫夺政治权利2年，成为成为首位以此罪名入狱的台湾人。李明哲当庭表示不会上诉，目前关押在湖南省赤山监狱，成为国际媒体关心中国人权的重要案件之一。

综合相关媒体报导，李明哲妻子，同时也是研究台湾“白色恐怖”历史的人权活动家李净瑜，后来几次申请探监被拒，直到2018年12月才得以探视到李明哲。

李净瑜亦公开表示拒绝接受与中国官方的交易以换取李明哲出狱回台。李净瑜於2018年12月24日在台湾举行记者会说明赤山监狱冻结李明哲帐户，使后者不能添购衣物与食物，要吃剩余的食物维生，健康状况极差。

李净瑜一年多前曾接受BBC中文采访说明，多年来，李明哲是透过QQ等社交软件，与中国大陆“大部分都是当地对国家充满热情的人士”结交朋友，分享经验。“因为父母来自中国大陆，李明哲自然也会关心中国大陆的民运发展”，李净瑜表示。

赤山监狱在李净瑜探监后，於2019年1月寄发“告知书”吿知李净瑜3个月内不得探监，中国国台办也随后批评李净瑜的行动有政治目的。

李净瑜否认自己有政治动机，并希望中国当局可以让国际救援组织或台湾陆委会代替她探视丈夫。

图片版权 Getty Images Image caption 李净瑜去年11月在台北举行记者会，要求释放李明哲

国际救援

李净瑜与李明哲皆是台湾资深的社会运动人士，李明哲被捕后，李净瑜随即与许多人权团体譬如“台湾人权促进会”及“台湾关怀中国人权联盟”（TACHR）合作，展开密集救援活动。

李净瑜向BBC中文表示，此次会参与到特朗普政府的国情咨询，虽然不在她预期，但是向国际社会发声，请求协助，是自李明哲被中国政府逮捕后她一直在从事的工作。

“台湾关怀中国人权联盟”理事长，亦是台湾资深媒体人杨宪宏向BBC中文提及，这次李净瑜参加到此次咨询会，不是特別的意外。杨表示，该协会这两年来，都会固定参与特朗普政府的“早餐祈祷会”，并陆续与美国官员，包含这次邀请李净瑜的众议员，以及华盛顿特区的运动者等相关团体说明李明哲案件以及报告救援进度。

杨宪宏表示，认为美国官方以及民间组织十分关心也了解李明哲案之细节。李净瑜也向BBC中文说明，目前为止她在华府拜访会面的官员及团体，都对自己十分支持。

李净瑜向BBC中文阐释，此次在华府展开的国际救援，确实与美国开始关注台湾人权的处境相关，她同时赞成在台美关系进展的大背景下，美国官方就台湾面对中国的处境有重新的思考，譬如《台湾关系法》（Taiwan Relations Act）其中便提到，台湾人权遭受压迫时，美国必须要有所关切。

1979年，美国国会通过了《台湾关系法》，其中提到：“本法律的任何条款不得违反美国对人权的关切，尤其是对于台湾地区一千八百万名居民人权的关切。玆此重申维护及促进所有台湾人民的人权是美国的目标。” 或“指示总统如遇台湾人民的安全或社会经济制度遭受威胁，因而危及美国利益时，应迅速通知国会。总统和国会将依宪法程序，决定美国应付上述危险所应采取的适当行动。”等。

杨宪宏告诉BBC中文，美国关注李明哲案或台湾人权处境，是美国法律规定下的“合法行动”。

李净瑜称，所有她未来的援救策略只能在民主国家中能谈。面对中国，任何未来的救援策略都难以假设。