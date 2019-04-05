图片版权 BONNIE Image caption 引发争议的地球装置艺术，三月下旬开始矗立在伦敦政经学院苏瑞福学生中心。

英国伦敦政经学院（LSE）日前在校园内摆设一座巨型地球装置艺术“颠倒的世界”，地球上台湾和中国以不同颜色标示，引发中国留学生抗议。

伦敦政经学院后来邀请台湾和中国留学生召开会议，认为必须以联合国地图为主，因此决议把地球上台湾和中国标为同一颜色。

对于伦敦政经学院决议更改地图颜色一事，台湾外交部向LSE校长沙菲克发表公开信表达抗议，强调台湾为主权独立国家。

台湾外交部长吴钊燮在公开信中表示，“台湾是一个民主之主权国家，并非任何其他国家的一部份，此是不争的事实。”

“如果装置艺术雕塑依计划更改，全世界的青年将会相信LSE屈服于北京的压力及霸凌。”

他表示，“校长女士，您的决定不应考虑谁较有权力，又或哪个国家有更多人民。反之，作为学术机构的领导者，您的决定应该着重于是非对错。就事实而言，台湾是一个自豪的民主国家，并非专制中国的一部份，且台湾人民已一再表达对维持现状的期望。”

“英国政府单纯称呼我为‘台湾’，并与‘台湾’维持关系。我在此谨代表台湾，呼吁您及贵校勿更改雕塑作品上有关台湾的标记。”

图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文：“台湾不会从地球上消失”

蔡英文母校

伦敦政经学院是台湾总统蔡英文的母校，蔡英文1984年在LSE取得法学博士，之后回到台湾担任教职后来从政。

台湾媒体就伦敦政经学院地图争议事件询问蔡英文，蔡英文表示，不变的事实是台湾不会从地球上消失，台湾就是一个主权独立的国家。

伦敦政经学院在决议更改地图颜色的同时也表示，会在巨型地球装置艺术旁摆放说明牌，解释部分地区具有主权、领土争议。未来也可能举办活动，让大家可以在地球上贴便利贴，表达看法，但细节还需再讨论。

对于此一争议事件，伦敦政经学院媒体中心表示，伦敦政经学院致力于创造一个包容的环境，以确保所有人都能享有尊严和尊重。

图片版权 AFP Image caption 记者会期间，博尔顿身旁的世界地图中，中国与台湾用不同的颜色标示。

难题

这并不是台湾和中国地图颜色所引起的第一起争议。2019年2月，美国白宫新闻发布会上的一幅世界地图将台湾和中国大陆以不同颜色标示，赢得台湾网友的一致称赞。

当时，地图上以蓝色标注支持委内瑞拉反对派领袖瓜伊多的国家，以红色标注支持委内瑞拉总统马杜罗的国家，而地图上中国是红色的，台湾却是白色的。

台湾网友认为，按照地图颜色的逻辑解读，美国把台湾视为独立于中国的一个国家。

自2016年台湾由民进党执政以来，中国以各种方式加大限制台湾在国际上的空间，施压多家国际航空公司、跨国连锁企业更改网站上的台湾名称或字母排列顺序，要求将台湾标示为中国的一部分，其中也包括地图上的标示内容和颜色。

而美国政府对中国施压跨国公司必须按照中国的认知来修改对台湾的描述表示无法接受，并说这样的做法是“奥威尔式的胡言乱语”。

台湾政府则多次呼吁提醒国际社会正视中国“失控的国际行为”，共同协力维护自由民主的价值与国际社会的安全与稳定。