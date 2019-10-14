习近平警告台独和中美战略分歧与误判

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 大陆学者认为，这是中国领导人又一次严重警告台湾的台独倾向。

中国领导人习近平在访问尼泊尔之际发出严厉警告说：“任何人企图在中国任何地区搞分裂，结果只能是粉身碎骨。”

此外，他还警告说：“任何支持分裂中国的外部势力只能被中国人民视为痴心妄想！”

中国领导人在出访之际发布这种强硬措辞比较罕见。这是习近平在与尼泊尔方面谈及中国维护主权和领土完整、一个中国原则和决不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华分裂活动之际说出的。

习近平发布这番警告，正值2020年台湾总统大选之前、美台关系不断出现升级苗头之际。大陆学者认为，这是中国领导人又一次严重警告台湾的独立倾向。

台湾2020年选举

台湾2020年1月11日将举行总统大选。早在2019年初，台湾执政党民进党立委刘櫂豪就曾表示，中国国家主席习近平倡议一国两制台湾方案之后，两岸议题将成为台湾2020总统选战的主轴。

台湾总统蔡英文在2019年双十国庆演说开头，即提到香港现在处于失序边缘，直指一国两制已经失败。明确表示必须拒绝一国两制。

而台湾有学者认为，如果明年蔡英文连任，两岸关系可能发生剧烈变化。政治立场偏蓝营的台湾媒体人唐湘龙认为，台湾民众担忧两岸关系生变。

他认为，美国对台湾的支持不可靠，真正发生军事冲突时美国不会来救台湾，只有改善两岸关系才能保证台湾现状稳定。

美台关系不断升级

自从美国总统特朗普上台后，打破美国与中国间就台湾问题保持的长期外交传统，直接与台湾总统蔡英文通电话，导致中美关系风浪骤起。

中国国际关系学院副教授于强说，近两年美国不断加强和加快了在台湾问题上的动作，包括政治上美国国会通过《台湾保证法》、《台北法案》等；军事上加强军售等。他认为这些但不仅没有增强台湾的外交和军事能力，反而增加台湾财政负担。

美国重量级参议员克鲁兹10月首度访台，应邀参加中华民国国庆典礼。

图片版权 EPA Image caption 台湾总统蔡英文在双十国庆演说开头，即提到香港现在处于失序边缘，直指一国两制已经失败。明确表示必须拒绝一国两制。

8月，美国驻在台协会台北办事处处长郦英杰率领员工公开参访台湾海军高雄左营基地，参观台军军舰和台军陆战队的两栖登陆车。台湾媒体称，这些虽然都是美国出售给台湾的武器装备，过去这种参访都不轻易曝光，以免造成政治问题，如今姿态改变，公开透明。

中美对台模糊战略

1972年美国总统尼克松访华，打破了自朝鲜战争以来中美两国互相为敌的状态。

图片版权 Getty Images Image caption 新加坡国立大学学者祁冬涛认为，台湾处于中美两强之间，如果可能的话，战略模糊是最好的选择。

最终，双方达成了第一个联合公报《上海公报》，就台湾问题上，中方声明：中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府；台湾是中国的一个省，早已归还祖国；解放台湾是中国的内政，别国无权干涉；全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。美方声明：美国认识到台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美对这一立场不提出异议。它重申它对由中国人自己和平解决台湾问题的关心，并随着地区紧张局势的缓和将逐步减少在台美军设施和武装力量。

后来，中美建交之际签署的公报也重申了一个中国立场。美国切断了和台北官方外交关系，转而承认北京，将驻华使馆迁往北京。

新加坡国立大学学者祁冬涛指出，多年来，台海两岸没有时间限制的和平统一，逐渐变成了有和平无统一，这大大减轻了对台湾和美国的压力，也给了中国大陆足够长的时间逐渐为和平统一创造条件。

但随着台湾岛内台独势力的兴起，以及近几十年来中国的快速崛起，中美之间的矛盾冲突也表现到台湾问题上。而2018年台湾地方选举结束后，民进党因为大败而逐渐放弃战略模糊立场，配合美国的遏制中国战略。

祁冬涛认为，台湾处于中美两强之间，如果可能的话，战略模糊是最好的选择。