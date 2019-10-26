两岸局势紧张之际 中国棒球代表队登陆台湾

图片版权 Chinese Taipei Baseball Association Image caption 10月19日在台湾举办的棒球亚锦赛，中国难得参赛，两岸双方在赛后合影。

代表台湾的中华台北队在10月20日台中举行的亚洲棒球锦标赛后，获得2020年东京奥运最终资格赛排名赛的参赛权。

此次台中赛事的另一个亮点，是中国大陆棒球代表队的出现。他们在同天下午以8比6击败强敌韩国获得季军，拿下另一张东京奥运最终资格赛排名赛的入场券。两岸的代表队都刚好享有殊荣。

决赛前一天，中华台北也在主场跟中国队进行复赛较量，以10比2胜中国。赛后，两队也拿出君子风度，互相握手致意，双方也在和乐的气氛下，于球场内留下一场合照。而这张“国家队级”的两岸选手比赛合照，已经许久没出现。

1954年开打的棒球亚锦赛，中国从1997年开始来台湾参赛。不过在2000年至2008年间的陈水扁，与2016年后蔡英文的执政期间，中国官方会技术性不来参加。而在2008年至2016国民党籍总统马英九执政期间的比赛，中国则都全数参加。

转到中国最喜爱的足球与篮球，两岸的篮球代表队，过去在亚运与亚洲杯等赛事中交手过，但是在台北举办的2017年世界大学运动会，中国则是缺席包括篮球的团体项目。而两岸的足球代表队交手，仅有女足在他国的亚运与奥运资格赛碰过数次，但在台湾仍未对战过，也让这次的棒球代表队交流格外有意义。

图片版权 Getty Images Image caption 2008年的北京奥运，让中国体育的软硬体与国力进入新层面。

30年来交流的眉角

两岸代表队之所以在国际赛场，尤其在台湾这么难遇到，也有其历史因由。过去中华民国还在联合国时期，不承认中华人民共和国存在，在国际赛场上自然是中华人民共和国受到处处打压。

直到1971年，联合国决议中华人民共和国取代中华民国代表权后，反而让在台湾的中华民国受到打压。直到1980年代中后期，包括篮球与足球等才慢慢以“中华台北”名义回到亚洲赛场。

相对地，中国较不重视的棒球，在台湾持续蓬勃发展，并给了台湾民族自信心。 1997年中国棒球队参赛后，由于棒球相关赛事大多由日本、台湾与南韩等设备先进国主办，也增加中国队来台打比赛的机会，自然让更多台湾人期盼两岸“体育大战”。但其他体育项目，依然要看中方观察台湾的政治氛围来决定。

中国于80年代后期改革开放，进入90年代后中期后，两岸体育也开始在学术与竞技两边交流。台湾台北教育大学体育系专研体育文化史的教授李加耀对BBC中文回想当年的交流，依旧深呼吸后吐了句“那时候真的不简单”。

当时还是学生的李加耀，曾跟系上教授主办首次“东北亚体育史学会”，首次邀请中国学者来台发表。当时联络不像现在方便，中国学者对于名称沟通就耗很久，“（名称）挂中华民国就是不行，发表会上也会吃你豆腐，说中国台湾什么的”。

大约同期，中国的竞技强项桌球、游泳等也在当局允许下来台湾交流。他说：“当时游泳选手林莉被邀来台湾师大示范，我现场看到印象真的很深”。随后桌球的陈静、网球的胡娜等定居台湾并入籍后，开始给予台湾运动竞技新的刺激。

Image caption 李加耀从事两岸体育交流超过20多年，从当初的磨合到现在双方都有默契，花了不少时间。

大比赛对国的重要

随着中国的经济实力逐渐上升，北京在1990年举办亚运后，将目标转向奥运。李加耀分析：“奥运、亚运这种国家层级的，是种国家政治跟经济实力展现。它是有规律性 短中长程的时间规划、实力也够，还有城市再造与场馆利用”。

2001年后，中国在成功申办北京奥运下，硬体实力逐渐飞跃，配合经济快速飞涨，让中国体育建设迈向黄金期。 2000中期起中超足球、CBA职篮、桌球联赛等体系日趋成熟，反而让台湾的体育选手开始前往中国的体育联赛掏金。

“之前去杭州的网球训练中心，那个场地都是20面起跳的，食物供给也很完备”。李加耀谈起中国体育目前的硬体投资，印象相当深刻。

20多年过去后，当年中国体育学者都已50、60来岁，双方都已建立长久友谊，平常讲话也不再刻板。李加耀说：“但他们在公开场合一定都很保守，要的（头衔）话就一定要”，然而在私底下酒酣耳热时，他们也会吐露心声：“因为领导在旁边盯，不说的话回中国就会被写报告检讨”。

台湾也在2017年时，成功在台北举办世大运。李加耀回忆，2011年当时在马英九时期，在争取世大运上确实花了很多苦心。他说：“中共不支持、但也不反对，那就是默许了”。但中国依旧在2017年世大运时，因为两岸因素选择缺席团体赛事。

他补充，奥运、亚运或各项世界杯赛事等大型赛事是强心针，对于国家团结有绝大向心力。一但国家向心力团结起来，在政治上一定会有深化作用，因此中国会打压绝对不意外，“体育也是政治实力的展现”他说。

图片版权 EPA Image caption 2017年台北举办世大运，是两岸在政治和缓下难得的大型体育赛事。

政治与体育能分开？

在台湾，每每举办大型赛事之时，总会有台湾以“中华台北”名称出赛是否恰当的争论。许多人也提出“体育归体育、政治归政治”说法，但李加耀也表示，真的要做到如此是很难的，体育强度跟国家政治、经济实力是呈正相关。

就如同台湾现在一直想申请台北亚运，但李加耀直言“现在两岸政治氛围下是不可能”。他并说：“中国若要杯葛，太简单了，他也跟着台湾申请就好”，比国际政治实力、肯投下的资源数量等，台湾比投票数永远投不赢。

因此过去马英九执政时期，也是先从政治缓和开始。从政治论述、到高官去中国参访、变相有政治宣示，才会让中国单边加大对台湾的“体育开放力道”，最后才有默许台湾申办世大运。

不过李加耀认为，摒除是否国与国间交流，两岸在学校层面与县市体育交流上还是很频繁的。“没有公开场合、大型仪式或致词都好，但如果有这些，他们就会有他们要的模式”，行之有年后也成为双方不成文的默契。

李加耀也感叹，曾有中国大集团想赞助台湾高尔夫与羽球选手，但是双方都有政治考量而告吹。如果以单纯体育竞技来看，他认为投资选手都是好事。“两岸要在竞争中追求合作，合作中又要保有彼此竞争力”，这是他与中国体育界交流至今的心得。

体育竞技，尤其是足球等团体项目，是现代社会没有战争状态下，国与国之间较量最好的方式。两岸也是在30余年来，持续在政治未明朗的诡谲型态下，进行“有默契”的体育交流。棒球在台已有多次，未来能否见到篮球或足球等国家队级的比赛在台湾上演，恐怕仍是未定之天。