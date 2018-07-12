贸易战“加速升级”：两千亿美元征税清单的打击与反制

图片版权 Getty Images Image caption 中国称美方行为失去理性，将"不得不做出必要反制"

中美贸易战再升级。美国公布进一步对华加征关税的清单，拟对从中国进口的约2000亿美元商品征收10%的关税。

最新清单涵盖化工、煤、钢等工业品，以及家具、自行车等消费品。

清单公布后有2个月的公开意见征求期，并将于8月20日至8月23日举行听证会，美方表示，关税可能会在8月30日公众咨询结束后生效。

中国商务部随即发表声明，称美方行为失去理性，对此”感到震惊“，将“不得不做出必要反制”。

家具、化妆品都将被征税

2000亿美元，再加上正在征收或拟征收的500亿美元的商品，一旦全部实施，将占美国对华进口商品总额的一半。

在清单公布前，经济学家普遍认为这一加征关税规模庞大到“不切实际”，但在特朗普提出后不到一个月，具体清单就浮出水面，并将在一个多月后决定是否调整和实施。

中国商务部表示，“美方以加速升级的方式公布征税清单行为是完全不可接受的”。

最新清单所列商品涵盖范围广，包括数百种食品、烟草、化工制品、煤、钢、铝等工业品。

不同于上周实施的340亿美元清单，本次清单中的消费品显著增多，包括汽车轮胎、家具、木制品、手提包、宠物食品、棒球手套、地毯、门、滑雪板、高尔夫包、自行车、厕纸、服装、电视零件、冰箱和化妆品等。

路透社称，大量消费品被加征关税将直接威胁美国消费者和零售企业的利益。

图片版权 Getty Images Image caption 虽然美国国内几十家行业协会致信白宫反对制裁中国，并指出此举会让美国家庭遭受损失。但美国目前的政治大环境却是实施更加严厉的对华政策。

事情如何发展到这一步？

作为中美贸易战正式打响的标志，上周五，美国开始向中国价值340亿美元的产品征收25%关税。同时另有价值160亿美元的产品清单在接受公众讨论，等待实施。

打响贸易战的关键一枪的同时，特朗普宣称，如果中国采取报复行动，美国将对2000亿美元进口中国商品的征税。

特朗普的威胁并未起到作用，在美国启动针对340亿美元产品的关税后，中国海关立即对原产于美国的340亿美元进口商品加征关税措施。

特朗普兑现自己的威胁，公布此次2000亿美元的征税清单。美国贸易代表莱特希泽在声明中说，由于中国此前的报复措施以及未能修改其政策，特朗普总统下令贸易代表办公室启动这一行动。

但事情并未就此打住。如果中国继续报复，特朗普称，美国最终可能对超过5,000亿美元的中国商品加征关税，大概相当于去年美国从中国进口的总额。

中国没有示弱，在2,000亿美元清单公布的当天，中国商务部称“中国政府将一如既往，不得不作出必要反制。”

中国会如何反击？

中国商务部新闻发言人在清单公布后发表谈话，称美方以加速升级的方式公布征税清单行为是完全不可接受的，我们对此表示严正抗议。美方的行为正在伤害中国，伤害全世界，也正在伤害其自身，这种失去理性的行为是不得人心的。

发言人表示，中方对美方的行为感到震惊，中国政府将一如既往，不得不做出必要反制，并将立即就美方的单边主义行为向世界贸易组织追加起诉。

根据美国统计数据，中国去年自美国进口产品总值为1,298.9亿美元，美国则采购5,054.7亿美元的中国产品。

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美国企业研究院（AEI）学者史剑道（Derek Scissors）向路透社表示，鉴于去年中国仅进口了价值1,300亿美元的美国商品，中国无法找到同等规模的美国商品以征收报复性关税。

他补充说，对于美方宣布的关税措施，中国不太可能以调整产业政策来回应。这些需要一场漫长且痛苦的贸易战才能实现。“只有美国的贸易措施规模大，且持续到足以威胁外汇流入的地步，中国才会放弃其产业计划。”

虽然中国无法找到与2,000亿美元同等规模的，但有可能采取其他措施。史剑道称，中国所能做的就是对总量较少的美国输华产品征收更高的关税。

分析人士认为，除了经济手段之外，中国还有可能采取行政手段打击美国在华企业。比如，影响供应链企业导致生产迟缓或停滞；加大海关等检查力度，延长通关时间；通过审查限制电影等娱乐产品的输入。据路透社报道，在中美贸易摩擦后，福特汽车已在中国的港口遭遇延误。

美国商界批评

清单公布后在美国政商两界遭受批评。

“对另外2000亿美元商品征税，将提高美国家庭、农民、农场主、工人和就业创造者的日常商品成本。这还将招致报复性关税，进一步伤及美国工人”，美国商会一位发言人表示。该组织支持特朗普的减税政策，但反对加征关税。

新清单中包含大量消费品，被认为将威胁美国消费者和零售业者的利益。因此，代表美国大型零售商的美国零售业领导协会表示，总统已经违背了他“给中国带来最大痛苦，给消费者带来最小痛苦”的承诺。

该协会的国际贸易政策主管称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”