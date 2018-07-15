邮轮旅游：五大疑虑帮你逐一打消

Image caption 乘邮轮旅游是不错的度假方式。

夏季来临，正是旅游度假的大好时节。而乘坐豪华邮轮出行，享受碧海蓝天可能是许多人向往的一种体验。

今天的豪华邮轮可以为游客提供"吃喝玩乐"的一切所需。

近年来，邮轮旅行也越来越受中国人青睐。国际邮轮协会对全球邮轮的追踪调查发现，2012 年至 2014 年，中国邮轮游客每年增长79%。

随着中国人经济实力的增强，未来对邮轮旅游的需求可能有增无减。

然而，许多人对乘坐邮轮出行还是存在种种疑问。比如认为邮轮毕竟空间有限，邮轮行主要是为老年人、新婚蜜月旅行和富人量身打造的。

误区一：邮轮太僵化、不自由

很多人认为乘邮轮旅行虽好，但不免有点太受限制，不像自由行那样无拘无束。

图片版权 BBC chinese Image caption 越来越多中国人开始对邮轮旅行感兴趣

其实，这种担心大可不必。许多邮轮行都包括停靠沿途港口和海岸，游客可以上岸观光。

例如，一个特别受英国游客欢迎的维珍邮轮游就包括在巴巴多斯（Barbados）的海滩小憩，然后再在加勒比海航游。

去纽约的航线则包括到百慕大（Bermuda）或是巴哈马(the Bahamas)的航游等。细细查询，应该可以找到自己喜欢和对口的航线。

误区二：邮轮不适合家庭旅游

很多人仍然认为，邮轮更适合老年人，但不适合带小孩的家庭出游。

事实上，只要选对邮轮，带小孩旅游应该不是问题。

有些邮轮行是专门为家庭旅游量身定做的，会在邮轮上为儿童专门设计一整套好玩的项目，例如海盗派对、儿童卡拉OK等等，可以让小朋友玩得尽兴。

误区三：邮轮餐不好吃

图片版权 carol yarwood Image caption 船上有各种精美糕点

坐过邮轮的人都知道，这样度假很容易长胖。这并不是因为船上的垃圾食品多，而是美食不断。游客可以体验各种精美佳肴和糕点，许多邮轮还经常特聘名厨为现场表演呢。

中国游客可能会担心自己改不掉的“中国胃”，说，我不愿意天天吃西餐。这种担心可以理解、但其实并不难排除。因为，邮轮游公司已经注意到了，不仅会安排提供中餐美食，还会安排顶级中餐美食呢。比如盛世公主号（Majestic Princess）的观澜轩中餐厅 , 是由米其林星级主厨理查德•陈创建。

误区四：邮轮容易引起幽闭恐惧症

世界最大邮轮可以容纳将近7000人，多达18个甲板和不同区域，置身其中，不会轻易让你产生幽闭恐惧症（claustrophobic）。

图片版权 Getty Images Image caption 客房设计可以满足人们不同需求。

即使是小一点的邮轮，里面的空间也非常开阔，大堂、酒吧以及开放空间应有尽有。现代设计更是利用灯光、装饰等特点，让人仿佛置身于室外，并没有封闭感。

有些邮轮上还有真草坪，游客可以亲近大自然--在草坪上野餐、玩球。

误区五：学不到新东西

旅游也是人们开阔视野、增长知识的好机会。一些人可能会认为无法在邮轮上做到这一点。

但是，现代邮轮游娱乐于教，可以给你一个全新体验。邮轮上有各种娱乐、学习设施，适合人们不同口味与需求。

比如电影院、舞蹈班、话剧课堂等等。你还可以学习如何制作数码小电影、甚至水肺潜水（scuba diving）等。

下次出行，你会不会尝试邮轮游呢？