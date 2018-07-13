中美贸易战为何豁免iPhone

图片版权 Getty Images Image caption 苹果公司CEO蒂姆·库克

苹果公司CEO蒂姆·库克是中国的常客，过去5年，他至少13次到访中国。同样“青睐”中国的硅谷企业家还有“脸书”（Facebook）创始人扎克伯格，他不仅学习普通话，读中国领导人的新书，还请习近平为自己中美混血的女儿取名字——但被后者拒绝了。

不同的是，扎克伯格的Facebook被拦在中国防火墙外，库克领导的苹果则在中国枝繁叶茂——上一个财年，苹果在大中华区收入达到惊人的447亿美元，意味着该公司四分之一的收入是靠中国市场来维系。

这也意味着苹果对中美贸易争端无法置身事外，当贸易战以“加速升级”的方式蔓延，深耕两国的苹果公司夹在中间，只能努力斡旋——3月库克在北京一个公开活动上呼吁中美让“更冷静的头脑”来主导两个世界最强国家之间的事务；此前，他还到访白宫，告诉特朗普美国的强硬言论将威胁苹果在中国的地位。

库克的努力显然无法阻止贸易战的爆发——上周五，美国开始向中国价值340亿美元的产品征收25%关税；中国即刻等量回击。

iPhone为何被免征关税？

未能平息战火，但苹果似乎做到保全自身——贸易战爆发前夕，《纽约时报》援引知情人士称，特朗普在与苹果CEO库克会面时称不会对在中国组装的iPhone手机收取关税。紧接着白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）表示，对此并不知情，也不会发表评论。

图片版权 Getty Images Image caption 库克向特朗普表示美国的强硬言论将威胁苹果在中国的地位

不过，7月6日实施的关税清单中确实没有iPhone手机。随后，7月11日，美国公布进一步对华加征关税的清单，拟对从中国进口的约2000亿美元商品征收10%的关税。本次清单中的消费品显著增多，包括汽车轮胎、家具、手提包、宠物食品等。

这两项清单涵盖了美国从中国进口产品总额的近一半，但都未囊括iPhone手机。

根据美国统计局数据，智能手机是中国对美出口的最大单品。贸易战未延及手机，或许是因为手机虽然在中国制造，但却获益远低于美国。

以iPhone7为例，根据IHS Markit公司在2016年该机上市时统计，该机制造成本大约240美元，中国只拿到8.46美元，美国和日本的供应商拿到68美元，台湾拿到48美元。而用售价减去制造成本，283美元的毛利则被苹果赚取。

图片版权 Getty Images Image caption 虽然iPhone在中国组装，但中国只拿到其中极少部分。

“每台iPhone运抵美国，240美元都会被计入贸易逆差。更合理的计算方式应该是每台计入8.46美元贸易逆差。中美贸易逆差通过这种方式被夸大了。”美国锡拉丘兹大学教授戴德里克（Dedrick）、加州大学伯克利分校林登（Linden）、加州大学欧文分校教授克雷默（Kraemer）共同在美国哥伦比亚广播公司（CBS）撰文称，如果针对iPhone施加关税，使其更昂贵，需求就会下降，与此同时，主要工厂处在韩国和越南的三星手机则不会受到关税影响，势必挤占苹果的市场份额，商业利润、高薪工作岗位也势必从美国流向韩国。

BBC商业记者安德鲁 （Andrew Wood）分析，在iPhone的全球价值链上，美国占比远超中国，所以对其加征关税美国损失要大于对中国的伤害；另一方面，美国目前已施加的关税主要集中在工业原材料和零部件，此举可以使关税影响传导到消费者时被稀释，如果对iPhone等制成品征税，美国消费者痛感明确。“如果iPhone一夜之间涨价25%，对中期选举的选票而言将是灾难性的。”

夹在贸易战中的苹果

目前还未被关税波及的苹果公司刚刚交出一份亮眼的财报，今年第一季度苹果净营收611.37亿美元，比去年同期增长16%；净利润为138.22亿美元，比去年同期增长25%。其中，大中华区营收为130.24亿美元，同比增长21%。

可见，不仅苹果包括iPhone在内的绝大部分硬件产品在中国生产，苹果的全球版图中，中国市场占比和增速都很重要。根据数据公司Newzoo的统计，去年7月至今年一季度，售出的7.3亿台iPhone中，2.43亿是在中国大陆销售的，占比达三分之一。而在美国本土，iPhone仅售出1.34亿部。

图片版权 Getty Images Image caption iPhone在中国广受欢迎，占全球出货量的三分之一。

此外，根据年报，截至2017年9月苹果的长期资产中，中国资产占30.2%，美国占了61.1%。这些长期资产主要指的是产品加工和制造设备、零售商店以及相关基础设施。

相比于其他美国科技巨头Google、Facebook、Netflix等在中国缺席，苹果则被认为是在华美国企业中最成功的一家，但也因此可能成为目标。

虽然最新的2000亿美元征税清单中没有iPhone，但特朗普曾表示，如果中国继续报复，美国最终可能对超过5,000亿美元的中国商品加征关税，大概相当于去年美国从中国进口的总额。届时，苹果产品势必难以幸免。

此外，分析人士表示，中国也可能用非经济手段打击美国企业。牛津经济研究院亚洲分析员高路易（Louis Kuijs）向法新社表示，苹果手机等产品在中国都是畅销商品，一旦贸易战蔓延，中国当局会想方设法对这些美国商品设置障碍。加大卫生健康、安全以及税务等检查力度，延误美国商品进关，抵制美国货，这些都是可能的报复手段。比如，去年因“萨德”得罪中国而推出的"限韩令"，这一举措很有效，甚至曾经让其汽车品牌销售量一个月内下降了一半。

《纽约时报》引述一些与苹果公司关系密切的人称，苹果担心中国会以妨碍业务发展的方式进行报复。

但也有分析人士持不同意见，认为苹果产品在中国组装，雇佣了几十万工人，如果处理不慎，可能影响就业和社会稳定，这两点恰恰是中国政府十分看重的。

图片版权 Getty Images Image caption 苹果公司CEO蒂姆·库克是中国的常客，过去5年，他至少13次到访中国。

美国跨国公司的困境

苹果的难题，是处在中美之间的美国跨国企业所要共同面对的。

一方面，面对中国的庞大市场和“世界工厂”的地位，跨国企业十分看重自己在华的利益；另一方面，希望借由贸易战改变中国长期以来对外资的限制措施。

《华尔街日报》周日引述一封联名信称，苹果、谷歌、IBM、耐克、沃尔玛等公司所在的贸易协会联合呼吁特朗普政府暂停对中国产品征收关税的计划。其中提到，实施严厉的关税政策将引来报复，重创美国出口业，从而对美国经济产生负面影响，美国政府不应对中国采取关税或其他措施，以损害美国消费者和投资者的利益。

但与此同时，中国美国商会则在一项针对900个在华经营企业的调查显示，超过半数认为中国的保护主义是它们最为担心的挑战之一，主要针对中国的市场准入限制性措施，认为这违背了其开放市场的承诺。德国驻华大使柯慕贤（Micheal Clauss）也曾表示，在华德国企业仍面临重重市场障碍、须成立合资公司并把技术转移给中国合作伙伴等，这都是贸易保护主义的表现。

香港科技大学经济系教授朴之水（Albert Park）表示，对于中国而言，建立外企公平竞争环境对中国更重要，符合中国利益，也是中国改革最应着力的地方。