五张图看懂英美两国的贸易关系

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美国是英国的主要贸易和投资伙伴——按照一些统计方法，美国是最大的。

特朗普到访英国的一个议题就是未来是否可以以及如何加深双边经贸关系。

那么英美两个经济体联系有多紧密？

按照国家计算，美国是英国最大的出口市场。不过，当欧盟被视为单一市场时，美国则远在欧盟之后。

将欧盟视为单一市场并不为过，因为欧盟各国的对外贸易政策一致，且其大多数成员国使用相同货币。

作为英国商品和服务的供应商，美国则位居第二，仅次于德国。

从特朗普的角度来看，英国也是美国的重要贸易伙伴。

无论是进口还是出口，英国落后于美国近邻加拿大和墨西哥。美国与这两个国家签订北美自由贸易协定。

美国与中国间的贸易规模也更大（至少在中美贸易争端之前是这样）。

作为美国的进口来源，德国和日本也领先于英国。

金融危机带来的停滞期过去后，英美双边贸易在过去几年不断增长。

下图根据英国国家统计局（ONS）数据，显示出英国对美国的出口量高于进口量，美国的数据则正好相反。

所以相冲突的两组数据不可能都是真的。英国国家统计局表示，导致统计数字出现分歧的原因很多，正在努力解决这个问题。

英美间交易货物的种类范围很广，比较突出的有飞机和科学仪器；出口到美国则是汽车和艺术品。

此外，药品和发电设备双向的交易量都很大。

两国间跨大西洋的服务贸易业很重要，包括金融业、商业服务和旅游业。

外国直接投资（FDI）的数据也显示出两国的相互联系。这意味着要么在对方国家建立分支业务，要么对已有业务进行参股或控股——通常定义为持有10％以上股份。

对于英国而言，美国是最大的外国直接投资来源。但如果将欧盟作为一个整体，它则排在美国之前。

从美国的角度看，英国是重要的投资伙伴。作为美国的投资目的地国，英国占比13%，排名第二，仅次于荷兰。

美国公司似乎喜欢在英国设置区域总部。

美国国务院表示，美国公司在欧洲、中东和非洲业务的总部一半以上设在英国。

英国是美国最大的外国直接投资来源，占比达15％。