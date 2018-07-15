图片版权 Getty Images Image caption 自上世纪70年代以来，滑石粉用在婴儿爽身粉和其它美容产品之中。

美国一法庭因"产品致癌"判强生公司（Johnson & Johnson）天价赔偿。有关产品为何被认为"有害"？强生公司为何不服？

法庭要求强生公司因"爽身粉致癌"问题向22名女性支付47亿美元（约36亿英镑）的赔偿金。消费者真能获得这么高的赔偿吗？

美国密苏里州的一个陪审团最初判决，因为强生爽身粉中的滑石粉会导致卵巢癌，强生公司需向这些使用这种产品的女性赔偿5.5亿美元。这次判决又追加了4.1亿美元。但22名提出诉讼的女性中已经有6人死亡。

强生公司目前仍面临约9000起有关其全球高知名度的婴儿爽身粉的类似诉讼。

强生公司对这一判决表示"非常失望"，并表示不服将提出上诉。

到底爽身粉中的滑石粉是什么？中国家喻户晓的强生产品是如何处理这个问题的？

"不公平的程序"

上述提出诉讼的22位女性的律师声称，强生公司早在20世纪70年代以来就知道其滑石粉有石棉污染，但没有向消费者发出警告。

滑石粉是一种矿物质，有时候可以在靠近石棉的地方找到。

强生否认其产品曾含有石棉，并坚持认为它的滑石粉产品不会导致癌症。

该制药巨头补充说，一些研究表明其滑石粉产品是安全的，并表示上述判决结果是"完全不公平的程序"导致的结果。

美国食品和药物管理局（FDA）从2009年到2010年委托有关方面对包括强生公司在内的各种滑石粉样品进行了研究，并没有在其中任何一种产品中发现石棉。

图片版权 Getty Images Image caption 强生公司声明称："数十年的科学研究证据和安全使用历史已经证明，强生婴儿爽身粉是安全的。"

但上述案件的起诉律师告诉密苏里州法院说，FDA和强生公司使用了有缺陷的测试方法。

滑石粉的争议

多年来，对滑石粉是否安全有争议，特别是在生殖器上使用，有可能增加患卵巢癌的风险。不过，有关证据并不确凿。由于证据各异，国际癌症研究机构将在生殖器上使用的滑石分类为"可能致癌"。

天然纯净的滑石粉并不含有石棉，也不会导致癌症。自上世纪70年代以来，滑石粉用在婴儿爽身粉和其它美容产品之中。但有关无石棉滑石粉的不同研究得出的结论不同。

一些研究认为它与癌症风险有关联。但也有人质疑这些研究有偏见，因为它们根据的是人们记得过年前使用滑石粉的情况。另一些研究则认为根本没有联系，避孕套上的滑石粉与癌症没有关联。

此外，使用滑石粉的量多少也不会和结果有多少联系，不同于比如吸烟越多得肺癌的风险越大。

判决和上诉

虽然说有些研究认为滑石粉有致癌的可能性，但这种可能性较低。此外，因为卵巢癌是相对较少的，有关风险的增加因此也很小。

此外，患卵巢癌风险受许多其它因素的影响，包括遗传因素和环境因素。

虽然上述判决是就强生产品做出的有史以来最大额的司法判决赔偿，但过去也有法庭就强生赔偿做出的巨额判决提出上诉后被推翻。

作为世界上规模最大的医疗卫生保健品及护理产品公司之一，强生公司包括爽身粉在内的强生产品畅销中国市场。近年来在国外发生有关诉讼之际，该公司多次强调其中国产品完全是安全的。

就美国的有关爽身粉诉讼案，强生公司2016年在其中国官网曾发布声明称："数十年的科学研究证据和安全使用历史已经证明，强生婴儿爽身粉是安全的。"

"强生公司一直高度重视消费者产品使用的安全。强生公司在全球各地（包括中国在内）所有产品中使用的滑石粉，都经过仔细甄选，其质量、纯度和合规性都完全满足最高标准的要求。"