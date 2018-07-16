解读贸易战爆发后中国最新经济数据

图片版权 Getty Images Image caption 中国第二季经济按年增长6.7%，符合市场预期。

中国公布今年第二季的经济数据，显示中国第二季经济同比增长6.7%，稍低于第一季度6.8%的增速，符合市场预期。不过分析认为这次数据并未完全反映贸易战下，中美两国互征关税的影响。

不少分析认为，随着中美贸易战爆发后，下半年中国经济会面对较大的下行压力，建议中国要持续扩大内需，及适当放宽货币政策。不过中国国家统计局称，下半年中国经济稳中向好的态势不会变。

下行压力加大？

中国国家统计局周一公布，今年第二季国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，符合市场预期，不过6月规模以上工业增加值同比增长只有6%，低过市场预期的6.5%，路透社指，这是两年以来的低位，显示中美贸易战开始打击出口。

国开证券研究部副总经理杜征征认为，考虑到贸易摩擦升温，外需对GDP的贡献趋负，社会融资增速持续回落，消费增长乏力等因素，下半年仍有一定下行压力，预计全年同比增长6.6%左右。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认同，由于中美贸易战的影响以及不确定因素增加，下半年经济下行压力有所加大，GDP增幅可能回落至6.6%左右。

图片版权 Getty Images Image caption 中国国家统计局表示下半年经济稳中向好的态势不会变，淡化中美贸易战的影响。

不过中国国家统计局新闻发言人毛盛勇，被问到中国下半年经济下行压力是否会进一步加大时，表示“下半年经济稳中向好的态势不会变”，淡化中美贸易战对中国经济的影响。

毛盛勇认为，中国目前的消费并不疲弱。他解释，今年上半年居民消费价格上涨2%，是一个温和上涨的水平，说明市场的供求保持基本平衡，而货物进口亦有显著增速，说明国内的需求还是比较热的，虽然占社会消费品零售总额13%的汽车类商品受到关税影响，销售有明显回落，但如果扣除这类产品的影响，社会消费品零售总额实际有逾1成的增长，而服务消费服务消费的增长速度用现价计算，比实物消费增长速度还要快。

他表示从这些数据来看，中国经济反而是保持一个“比较快的增长势头”。

过份依赖房地产

不过并非所有专家认同中国官方说法，特别是有些专家留意到，房地产投资是支撑中国消费的重要部分。

中原银行首席经济学家王军认为，中国需求整体偏弱，投资和消费均出现超预期下跌，其中基础设施的固定资产投资同比增速下降最快，创历史新低，只是地产投资依然维持了很高的景气度。

“可以说，上半年如果没有房地产价格高企，整体投资及民间投资增速将以更快速度回落。如果未来依旧依靠房地产，中国经济不仅无法进行转型，下半年数据还会继续令人失望。”他说。

图片版权 Getty Images Image caption 中国如何扩大内需将影响经济转型是否成功。

不过，华泰证券宏观团队李超等指出，中国上半年房地产投资增速与此前10%以上的增速相比，已开始回落。特别是今年开年以来土地成交开始趋弱，因此二季度末地产投资逐渐出现疲弱，预计受棚改政策调整的影响，未来地产投资可能继续走弱。

上海证券首席宏观分析师胡月晓则认为，中国经济调控正在去地产化，短期增长受房地产市场消退影响，但也已企稳，未来也会有略改善。

扩大内需

华宝信托宏观分析师聂文认为，中国目前紧信用对经济继续下拉，进口也是低于预期，贸易战会拖累下半年出口，消费处于历史低位，房地产对消费的挤压作用还是很明显，预计下半年经济进一步下滑，在6.5%左右，甚至可能到6.4%。

聂文说，本来今年外需不错，但贸易战影响，外需没有那么强，而金融去杠杆，紧信用对内需影响较大，预计央行宽货币下半年还会加码，年内降准可能还有两到三次，紧信用很快能结束，若紧信用没有缓解，对中小企业伤害较大。

他说中国要扩大内需，最终还是要积极财政政策，预计会通过减税、居民消费刺激进行。

华泰证券宏观团队李超等则认为扩大内需的先导将是刺激居民消费，以及支持高新制造业发展，而货币政策已转向灵活适度，人民银行上半年有三次定向降准，下半年可能还将有1-2次。