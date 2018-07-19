健身运动最新潮流：BBC四张图让你一目了然

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你的周末通常怎样过？好好睡一觉，恶补一下，还是跟好友见面，絮絮友情？

也许都不是。你可能周日一大早就出门晨练去了。

现在，越来越多的人加入了健身行列，希望能保持健康苗条。

BBC对欧洲国家的健身情况做了一个调查，为你梳理哪个国家人最爱运动，最新的健身潮流都有哪些？

1. 全球最大的健身市场在欧洲

欧洲人对健身不惜重金，2016年健身支出总计达232亿英镑，2017年上升到235亿英镑。

欧洲国家中德国人最热衷健身。德国人去年在健身方面开销高达46亿英镑，首次超过英国人。

美国人在同一年的健身费用为300亿美元（225亿英镑）。

2. 加入健身房的人数上升

2017年，全欧洲健身俱乐部数量上涨了3.2%。 这一数字包括了欧盟28个国家，以及俄罗斯、瑞士、土耳其和乌克兰。

去年，这些国家共有6000万健身会员，人数上涨了4%。

3. 瑞士人最肯在健身房会员费方面花钱

这两年会员费每月金额有所降低，大约为0.1%，平均为35.3英镑。这可能是因为一些廉价健身房的兴起和扩张。

例如，德国McFIT健身房会员在2017年新增了11万人。英国最大健身俱乐部Pure Gym 已经跃身为欧洲第3大健身公司。截至到2月份，会员已经达到100万人。

瑞士人的健身会员费最贵，平均每月为58.45英镑。爱尔兰人和英国人紧随其后，分别为43.36和40.53英镑。

4. 人们不愿健身的原因

人们不愿去健身房的首要原因还是费用问题。根据英国的调查，近一半人表示，费用高昂是让他们望而却步的原因。调查还发现，男性更愿意在户外运动。

英国公共卫生部（PHE）推荐成年人每周应该至少做150分钟有氧运动，包括快走、以及活动身体主要肌肉的力量练习等。

5.2018年健身趋势

高强度间歇性训练（High-intensity interval training，HIIT）最流行。其特点是让你在短时间内进行全力、快速、爆发式锻炼的一种训练技术。

这种短时间高强度锻炼，例如30秒疾跑，然后稍事休息，重复。这种技术可以让人在短期内心率提高并且燃烧更多热量。

图片版权 Getty Images Image caption HIIT已经成为最受欢迎健身运动

HIIT已经成为2018年运动潮流之首。

美国运动医学会（the American College of Sports Medicine）说，团体健身班（group exercise classes）、体重训练和力量训练也是2018年比较流行的运动方式。