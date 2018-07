图片版权 Getty Images Image caption 凯莉拥有1.6亿社交媒体粉丝

被中国网民称作金小妹的凯莉·詹娜(Kylie Jenner)是美国卡戴珊-詹娜家族(the Kardashian-Jenner family)最年轻的继承人。

她是美国名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)同母异父的妹妹。

就是这位年纪轻轻的凯莉·詹娜,已经跻身为亿万富翁行列。

卡戴珊家族这些年在美国体育圈和娱乐圈红的发紫,有人甚至把他们称为娱乐界的"肯尼迪家族"。

美国一个电视真人秀节目"与卡戴珊同行"(Keeping up with the Kardashians)是一档收视率极高的节目。该节目的播出让更多人认识了这个名人家族。

凯莉推出自己品牌化妆品,包括唇妆系列

网红

凯莉是美国企业家、真人秀明星以及社交媒体的网红。她拥有1.6亿社交媒体粉丝。

最近凯莉的名字在网上非常火爆,气势压倒所有其他家族成员。

原因是《福布斯杂志》本月宣布,芳龄20岁的凯莉身价已经高达9亿美元,直逼10亿美元的门槛,并将很快跻身于10亿美元的富翁行列。

相比之下,凯莉较为有名的姐姐金·卡戴珊(丈夫为美国知名说唱歌手坎耶·维斯特,Kanye West)财富也只有3.5亿美元。

但凯莉是如何做到迅速致富的?

妈妈克里斯(左)和几位女儿

化妆品牌

3年前,凯莉承认由于对自己嘴唇不满意而进行丰唇,之后开始推出自己化妆品品牌,凯莉化妆品(Kylie Cosmetics),其中就有唇化妆品套装。

但与传统化妆品牌不同的是,凯莉的产品几乎全在网上销售。

由于凯莉在社交媒体上的巨大影响,她的化妆品一经推出,几乎立即售罄。

仅在社交媒体Instagram上,凯莉的女性粉丝就高达一亿一千一百万,这些人正是她的"理想客户"。

凯莉和她的粉丝们

成本低

福布斯指出凯莉公司的运营成本"非常低"。她的化妆品品牌只雇用12名员工,7名为全职员工。其他的运营和生产全部外包。

她的市场营销不用花一分钱,因为凯莉本身就是最好的营销术。

超强妈妈

凯莉的妈妈克里斯·詹娜(Kris Jenner)不但为凯莉打理生意,还包揽了所有家族成员的生意管理以及公关工作。

克里斯领取10%的管理费作为报酬。

在凯莉的唇妆系列走红之后,克里斯看到了商机,她利用商务平台Shopify以更大规模推出凯莉化妆品。

卡戴珊-詹娜家族实力雄厚

出生富有

一些网民对福布斯称凯莉是靠自己努力,成为最年轻亿万富翁这一说法进行嘲讽,因为毕竟凯莉来自一个有名的富有家族。

卡戴珊-詹娜家族在美国鼎鼎有名,而且他们拥有各种商企业务,从化妆品到时装不一而论。

凯莉从10岁起就参加了"与卡戴珊同行"电视节目,在美国家喻户晓。

金·卡戴珊在为此辩解时表示,他们并没有拿父母一分钱。 他们从父母那里得到的只是一些"忠告"而已。

凯莉姐姐,美国名媛金·卡戴珊

此外,别忘了凯莉来自一个拥有商业王国的名人家庭。因此,借助她在社交媒体上的影响力,经她代言的商品不愁销路。

例如,她与彪马牌鞋子(Puma)合作,还与她另外一个模特姐姐肯达尔·詹娜(Kendal Jenner)共营一个时装品牌。

光这些就为她带来6000万美元的收入。