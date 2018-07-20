芭宝莉销毁巨额产品 一把火烧出行业秘密

提起英国的奢侈品牌，人们应该都会想到大名鼎鼎的芭宝莉（Burberry）。

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芭宝莉的服饰产品，在林立的国际名牌中，一直都是体现英国特色的奢侈品。一件芭宝莉的经典风衣，价格可以比普通品牌贵出十几、二十倍。

然而，就在去年，被芭宝莉销毁的没有售出的库存货品价值高达2860万英镑。如此一来，该公司过去五年中累计销毁的货品价值超过9000万英镑。

环保人士对这样的资源浪费非常愤怒。

环保组织绿色和平的Lu Yen Roloff说： “芭宝莉尽管货品卖高价，却丝毫不尊重产品本身和生产产品所需要的劳动以及自然资源。他们把那么好的衣服和产品一烧了之。”

“这是时装工业的肮脏秘密。芭宝莉不过暴露了冰山一角。”

保护品牌

实际上，国际奢侈品牌一般都会销毁它们没有售出的过季商品。原因只有一个：防止被偷窃或者防止被贱卖。

芭宝莉说，烧毁这些过季产品所产生的能源都被回收利用，对环境没有造成损害。

该公司发言人说：“芭宝莉有非常仔细地步骤，将我们剩余的库存降到最少。在真有必要处理剩余库存时，我们也是以负责任的方式进行，而且我们继续想方设法减少和重新利用我们的废品。”

芭宝莉公司还解释说，去年情况比较特殊，在与美国化妆品公司Coty签署新合约后，销毁了大量香水。因为Coty推出新货上市，芭宝莉不得不处理了价值1000万英镑的旧货，其中主要是香水。

曼彻斯特城市大学研究时装业的首席讲师玛丽亚·玛龙向BBC表示，芭宝莉经历过前一段时间假冒产品的冲击后，正在努力恢复品牌的独特性。

她说，销毁过剩的产品，正是这一过程的一部分。

“他们这么做的原因是不希望市场上充斥降价产品。他们不希望芭宝莉货品随便流入什么人手中，让这些人可以低价贱卖从而让品牌贬值。”

图片版权 Getty Images Image caption 芭宝莉一直致力于产品的高端性。

实际上，芭宝莉并非唯一一家不得不应对商品库存过剩的奢侈品公司。

旗下拥有卡地亚（Cartier）和万宝龙（Montblanc）的国际奢侈品公司历峰集团（Richemont）在过去两年，曾经回购了价值4.3亿英镑的手表。

分析人士说，这些手表的某些零件可以回收利用，但绝大部分都废弃了。

行业矛盾

格拉斯哥喀里多尼安大學（Glasgow Caledonian University ）伦敦分校的英国时装学院院长添姆·杰克逊说，像芭宝莉这样的奢侈品服装公司面对一个很矛盾的问题。

为了让股东满意，他们即便有“失去品牌特色造成库存过剩”的风险，也不得不持续扩张。

“要解决这个问题根本就没有办法。”

2017年11月，芭宝莉宣布重组，希望在几年时间内，让产品“恢复活力”。

其中包括让品牌更加高端，关闭那些设在非战略位置的分店，为奢侈皮具营造“美轮美奂重点”效应。

另外，芭宝莉还减少了开支。这对盈利有所帮助。到今年3月的上个财政年度，该公司盈利出现5%的增长，销售额保持在27亿英镑。