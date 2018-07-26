得而复失的脸书 中国市场依然遥远

图片版权 Facebook: Mark Zuckerberg Image caption 脸书创办人朱克伯格经常在中国高调露面。

脸书（Facebook）近日向中国当局尝试申请注册子公司──脸书科技（杭州）有限公司，原本公司信息在中国官方系统中出现，令外界猜测中国是否决定为脸书解禁，但这家公司的信息很快被删除，显示脸书要拓展中国市场，仍然有一定困难。

脸书发言人表示，有意在浙江建立“创新中心（Innovation hub）”，支持中国的创新企业。脸书在法国、巴西、印度和韩国也有差不多的实验室，专门提供训练和工作坊。脸书又称，在当地开独资公司不意味着公司正在改变在中国的策略，仍在学习在中国的工作定位。

然而，脸书于美国时间周三发表第二季度业绩，当天股价急挫两成，也反映脸书不单是在中国面临困难，自身发展也受到近期连番涉及私隐的信誉事件影响。

脸书重返中国？

中国国家企业信用信息公示系统早前显示了脸书科技（杭州）有限公司的资料，这家公司在今年7月18日成立，注册资本3000万美元，由脸书香港100%持股。

该公司的经营范围包括网络信息技术开放、成果转让、投资管理、不同的技术及信息咨询等等，但在公开信息中，经营范围没有直接提及社交媒体等内容。

但这则信息之后被删除，原因不明，外界解读这等同从绿灯又变成红灯。

据发现这则消息的中国媒体报道，这家公司董事长是脸书亚太区法务负责人达米安‧姚（译音，Damian Yeo Guan Yao），董事分别是脸书副总裁戴维‧克林（David Kling） 和首席会计苏珊‧泰勒（Susan Taylor），率鹏担任监事，张京梅则是法定代表人兼经理。

据《华尔街日报》报道，率鹏是前发改委官员，专门负责国家电子政务项目和信息安全项目批准程序，他在加入脸书前，也曾经在领英（Linkedin）负责处理政府关系。

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张京梅去年2月起加入脸书担任业务发展主管。脸书去年在中国推出相片管理程式“彩色气球”时，张京梅也是牵头人，但据报，“彩色气球”无法维持很久便下架了。

有中国媒体到脸书科技（杭州）这家新公司所注册的办公室地址调查，该处仍然空无一物。《纽约时报》引述消息人士说，中国撤回了有关决定，原因是浙江地方官员和国家网信办有分歧，网信办对此感愤怒，认为地方官员事前没有详细咨询中央。

路透社报道，这次事件突显美国科技公司在中国制度下的种种难关，虽然这则消息的公布发生在中美贸易战期间，不过专家认为，今次可能只是中国国内自己不同部门的政治问题，而非中美之间的事，不意味着中国把大门紧紧地关上，因为中国也有意发展人工智能等高科技领域，省级政府要吸引科技专才。

脸书2007年注册facebook.cn域名，2008年推出简体中文版，起初受到的封锁均为“间歇性”，但后来新疆发生大规模骚乱后，脸书从此被禁。

脸书创办人朱克伯格经常在中国高调露面，例如在充满雾霾的天安门广场跑步，和国家主席习近平会面，据报他曾邀请习近平为他的女儿改中文名，不过遭到拒绝。

但无论他如何“释出善意”，中国依然没有为脸书打开大门。

中国网信办不同的官员曾经多次表态，中国政府欢迎谷歌、脸书重返中国，但必须遵守当地的法律规范，不能够损害中国国家利益。

图片版权 Getty Images Image caption 扎克伯格曾经和中国领导人会面，让人对脸书重返中国充满想象。

社交媒体入华辟蹊径

在中国，搜寻器、网购、社媒、视频、图片分享等市场，早已经被不同的中国大公司所垄断，其中社交媒体已经被腾讯的微信和新浪微博垄断，脸书唯一的卖点就是能够“走出中国”，接触中国以外的人，但目前，脸书能否把社交媒体带回中国是言之尚早，就算重返中国也很大机会配合中国政府，实施一定程度的审查，外界亦忧虑脸书会向中国政府提供用户资料，这些做法或会令中国以外的用户的不满。

不过，也有外国的社交媒体能够打进中国市场，其中相对成功的例子，是针对企业和专业人士的社交媒体领英。

领英几年前进入中国市场时，已是公开地让外界知道，会使用人手及软件，审查被认为是政治敏感的内容。而中文版用户不可以在领英上创立群组或发布长篇文章。

领英起初实施审查时，受到一些非中文用户的指责，例如一些欧美使用者，会收到信息指他们的言论违反中国规定，他们指责领英侵蚀言论自由，而且审查时没有明确的准则，但这些批评仅是昙花一现，并没有对领英构成重大影响。

“我们十分支持言论自由，但我们深明，如果要在中国营运，便需要遵循中国政府的要求，我们是经过详细考虑才作出有关决定。”领英的发言人曾经这样说。

领英的例子显示出，即使接受中国的规则，这些企业海外市场也不会受到很大影响。

另一个例子是苹果公司，苹果为了能够进入中国市场，按监管部门要求，曾经从中国的应用程式商店，把多个程式下架，这些应用程式大多是为客户提供“翻墙服务”的VPN程式，而过往一些西方媒体的程式也遭遇同一命运。同样地，这种舆论并没有对苹果业绩带来沉重打击。

图片版权 Getty Images Image caption 脸书就算进入中国市场，也面对很大竞争。

目前，脸书在中国的发展方向与谷歌（Google）有相似之处，同样是敏感的事情不能做，并寻找其他途径进入市场。

谷歌由2010年起被禁 ，一直尝试透过不同方式进入中国市场。谷歌现在于中国有数百名员工，于上海、深圳、北京均设有办公室，近期亦创立了人工智能实验室，与不同的组织、企业研究不同的人工智能技术。近期，谷歌透过与其他公司合作，推出不同的应用程式，例如文件管理程式Files Go、谷歌翻译和在微信小程序“猜画小歌”。

但谷歌主要网站、搜寻引擎、电子邮件，暂时仍然被拒诸门外。据中国媒体报道，虽然在网站上可以看到谷歌地图，但久不更新。

图片版权 Reuters Image caption 脸书因为用户资料外泄的连串事件，引发不少人不满。

BBC北美科技记者戴夫‧李（Dave Lee）认为，如果脸书开始在中国有业务是一个开端、一个机会，让脸书实验一下在中国做生意。中国对私隐，与西方国家有一些不同的看法，脸书会如何应对，关注哪类型的业务和生意，值得关注。

不过，值得一提的是，脸书本身已在私隐、控制用户可阅读帖子的权限问题上备受抨击，刚发表的第二季度业绩，无论是盈利增长和用户人数增长也低于预期，预计下半年收入增长减慢，明年开支增速会高于收入，这些不利消息令脸书股价大跌。这反映脸书不单是在中国遇上瓶颈，原本的业务发展也需要寻求突破。