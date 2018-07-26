欧美“零关税”和解 中美贸易战或升级

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美国总统特朗普周三在与欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）会谈后表示，美国同意努力降低与欧盟的贸易壁垒，甚至向零关税的方向努力。

席卷全球的贸易纷争，每日都有新的戏码上演，但情节转折之快，观众无法预测接下来发生的是瞠目咋舌的狠招，还是出乎意料的和解。

一触即发的关税打击

在本周二，欧洲媒体广泛报道，欧盟准备好对价值约200亿美元的美国产品征收关税。瑞典一家报纸援引欧盟贸易委员称，鉴于美国可能将对汽车征收关税，欧盟已经准备好了一份“非常长的”报复性清单征收反制关税，清单包括农产品、机器和高科技产品。

此前，美国以国家安全受威胁为理由，决定6月1日起向欧盟钢铝产品征收高关税。三周后，欧盟对总额28亿欧元美国商品征收25%的关税，作为回应。特朗普随即继续加码，威胁对欧盟汽车及其零部件征收20%关税。

不仅如此，与容克会谈前数个小时，特朗普发推特称，“关税最伟大，那些对美国不公的国家要么谈出一个公平协议，要么迎接关税的打击。”

容克则在会谈前接受德国ZDF电视频道采访称，如果美国推出汽车关税，欧盟准备“立即”报复。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普要求欧盟取消对美汽车10%的关税，否则将施加25%的汽车关税。

出乎意料的和解

在外界认为欧美本轮贸易谈判将不欢而散时，特朗普和容克在会晤后的联合声明中表示，双方将努力实现非汽车产品的零关税，零非关税壁垒，以及零补贴。

特朗普宣布两个经济体之间的关系进入新阶段，这是“对自由公平贸易的重要一天”。他说，“我们现在正在开始谈判，但我们非常了解它的发展方向。”

特朗普表示，欧盟将增加从美国购买液化天然气（LNG），使欧盟成为“大规模买家”。

特朗普此前威胁对欧洲汽车进口征收25％关税，本次会谈并没有宣布任何汽车关税上的进展。但容克表示，双方同意在谈判期间暂停实施任何新的关税。

会谈后，特朗普在推特发布自己和容克拥抱的照片，并称“很显然，容克所代表的欧盟和我所代表的美国彼此相爱。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月25日

对中国施压

值得注意的是，特朗普和容克还同意增加双边的服务业和农业贸易规模，包括向欧盟出口更多的美国大豆。特朗普称，欧盟将开始购买更多大豆，他们是一个巨大的市场，主要从美国中西部农民手中购买大量大豆。

大豆被认为是中美贸易中美国的软肋——中国目前从美国的进口量占美国总出口量的60%。不仅如此，大豆也成为特朗普政治压力的来源。今年11月美国中期选举中，北达科他州、密苏里州、西弗吉尼亚、佛罗里达、明尼苏达是农业大州，也是摇摆州。对此，美国布鲁金斯学会的报告称，中美贸易战中，特朗普的主要票仓可能受伤最重。

图片版权 Getty Images Image caption 中国目前从美国的进口量占美国总出口量的60%。图为伊利诺伊州的大豆农场。

当美国7月份正式对中国340亿美元商品征收关税，中国立即等量回击，对包括大豆在内的农产品征收25%的关税。

面对中国以大豆为目标的反击，特朗普并未直接服软。本月24日，美国宣布向受贸易战影响的美国农民提供120亿美元紧急补贴，并将访问密苏里州、艾奥瓦州、伊利诺伊州等农业带。25日，就与欧盟达成出口更多大豆的协议。

分析人士表示，两周前，美国公布进一步对华加征关税的清单，拟对从中国进口的约2000亿美元商品征收10%的关税，并表示可能会在8月30日公众咨询结束后生效。特朗普密集释放农业上的贸易压力，可能是其准备升级８月底与中国新一轮贸易战的前奏。