争议“技术外泄” 德国恐叫停中资并购案

图片版权 Reuters Image caption 中国总理李克强和欧盟理事会主席早前举行峰会，承诺要抵制保护主义与单边主义，但欧洲各国似乎依旧对中资公司存有戒心。

多家媒体早前引述消息报道，德国政府将以国家安全为由，否决中国烟台台海集团收购德国机械制造商莱菲尔德金属旋压机制造公司（Leifeld Metal Spinning）的计划。消息一出，引来中方反弹，呼吁德国维护自由贸易和多边主义。

路透社、美国《华尔街日报》和德国《经济周刊》早前也分别引述匿名德国官员指，政府不希望莱菲尔德公司的火箭和核子技术外流，因此将首次引用当地去年通过的《对外贸易法》和《对外贸易条例》禁止这项交易，政府可能在周三（8月1日）正式公布决定。

中国外交部发言人在上周五（7月27日）的例行记者会指，中德两国之间的双向投资有“良好发展势头”，呼吁德国要“客观看待中国投资”。

专家对这消息的看法不一。有分析认为如果消息属实，德国政府的做法是“粗暴地”干预市场，也不利德国的工业技术发展；但另一方指出，德国以至欧盟近年要求中国对外开放市场呼声渐高，叫停中资公司在欧盟并购只是一种尝试推动中国开放市场的做法。

图片版权 Reuters Image caption 汽车制造商宝马早前宣布，中方容许它增持在中国的合资公司华晨宝马的股权至75%，但外国公司在中国投资仍然面对许多限制。

“闭关自守的愚蠢做法”

根据德国《对外贸易法》和《对外贸易条例》，如果政府认定一宗买卖有可能导致“重要技术”外泄，可以主动介入叫停交易，无须国会批准。

德国制定这部法律的动机可追溯到2016年，当时中国美的集团成功以45亿欧元（约52亿欧元）收购德国最大工业机器人制造商Kuka，引起德国国内回响。其中，德国另类选择党（AfD）批评时任德国副总理加布里尔（Sigmar Gabriel）失职，危害德国技术的独立性和竞争力。

德国时任经济和能源部长居普里斯（Brigitte Zypries）在这两部法案获得通过后发表声明，指德国公司经常要与外国公司竞争，而这些公司来自“一些经济开放度比德国低的国家”，德国政府有责任为德国公司提供公平的竞争环境。

图片版权 Getty Images Image caption 中国美的集团成功2016年收购德国最大工业机器人制造商Kuka，引起德国国内回响。

但北京大学汇丰商学院英国校区主任刘芍佳认为，敏感技术是“非常主观的东西”，德国政府这种限制技术传播的做法是“闭关自守的愚蠢做法”。

刘芍佳接受BBC中文访问时介绍，他曾经为一些计划并购外国公司的中资企业当收购顾问，包括重庆机电股份2010年收购英国一家精密零件制造公司PTG旗下三家公司的计划。

他说，PTG制造的产品包括用于美军阿帕契直升机的螺杆制置。重庆机电股份宣布并购计划时，英国政府非常尊重企业之间的自由选择，没有干预。

刘芍佳形容，德国政府的做法违背科技自身发展规律，德国政府在处理中国公司并购时，应尊重德国公司的意愿。“独家技术不是靠保护就能保留的，是要靠有人用它，不断投入，不断发展，才能持续发展。”

投资“互惠性”

但香港大学欧洲研究课程助理教授福格特（Roland Vogt）形容，中国美的集团收购Kuka改变了德国以至欧洲对中资企业并购的看法。

他接受BBC中文访问时指出，许多中国产业都是外国资金的“禁地”，这包括航空公司、银行和传媒等。欧盟在Kuka被收购后，开始更重视双向投资的“互惠性”，质疑欧盟公司在中国的投资受限制的情况下，为何“要容许中国公司在欧盟的所有领域投资”。

福格特又说，许多中国公司背后的金主是谁并不明确，更添欧盟对华资公司在当地并购的疑虑。

总部设在柏林的智库贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）今年5月发表报告，指中国公司在德国的并购大多集中在与“中国制造2025”计划有关的产业，包括汽车业、能源和机械等。《德国之声》引述撰写报告的研究员容布卢特（Cora Jungbluth）指，收购德国公司的中资企业名义上大都是私人公司，但它们是不是由官方指示行事仍属未知之数。

香港浸会大学助理教授钟子褀留意到，德国经济部长彼得. 阿特麦尔（Peter Altmaier）今年三月就任以来，已经声言要与美国联手回击中国产能过剩、倾销和保护知识产权的问题。他认为如果德国政府决定叫停中国烟台台海集团的并购计划，他并不感到惊讶，因为德国“早已发出警告”。

加紧审批

钟子褀指出，德国、法国和意大利去年建议，欧盟应该就来自非欧盟成员国的投资订立新规例，加强成员国与欧盟理事会就审议外资并购计划上的沟通。他认为如果建议获得通过，欧盟成员国和欧盟理事会将有更大权力去审议、甚至否决来自中国或其他国家的并购计划。

中国总理李克强早前与欧盟委员会主席容克会面，引起外界分析中国是否希望拉拢欧洲，一起抵抗美国的贸易攻势。但当时有分析员接受BBC访问时指出这不大可能，因为中欧之间仍有“深刻分歧”。美国和欧盟早前更就关税问题达成和解协议，美国将暂缓向从欧洲进口的汽车加征25%关税，而欧洲将增加从美国进口大豆。

图片版权 EPA Image caption 中欧官员在七月举行的中欧峰会期间，在容克和李克强见证下交换已签署的协议。

香港大学助理教授福格特认为，德国对中国投资的戒心与近日的全球贸易纠纷没有必然关系，欧盟与中方的领袖也明白美国总统特朗普的风格“漂泊不定”，但欧洲和美国都对中国对保护知识产权力度不足等问题上态度一致。

他说，特朗普对这方面采取的行动比较激烈的行动，但欧盟和美国对中国的不满“是完全一致的”。