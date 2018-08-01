图片版权 Reuters Image caption 特朗普早前下令向中国进口的货物征收关税，他为竞选连任的海报却被揭发在中国制造，引来批评。

美国多家大型公司近日先后公布今年上半年的业绩。作为中美贸易战开打后首份报告，它们大多未实质反映这场贸易纠纷的影响，却不约而同地展现对下半年业绩的忧虑。

中美贸易战还在酝酿阶段的时候，已经有分析警告美国开征关税会推高美国国内货品的零售价，美国消费者最终会成为受害者。

中美两国在7月6 日先后向对方部份进口货品加征25%关税，而这些公司发表的报告大多只反映今年至6月30日的业务表现。但根据许多公司的业绩报告分析，分析员的警告似乎慢慢在浮现。

转嫁消费者

其中，美国最大肉食生产供应商泰森公司（Tyson Foods）早前指，受中国对美国猪肉和牛肉征收的额外关税影响，公司将调低2018年财政年度的盈利预测，每股预测派息将由原本6.55至6.7美元调低到5.7至6美元。

泰森公司首席执行官汤姆‧海耶斯（Tom Hayes）表示，全球贸易政策的变化，以及解决方案的不确定性，已经对市场环境形成了挑战。后果包括波动性增加，价格降低或者供给过剩。

图片版权 Reuters Image caption 美国重型机器制造商卡特彼勒公司计划将关税引起的额外成本，转嫁消费者。

为缓解关税对公司业绩的影响，一些公司选择把关税带来的额外成本转嫁消费者。其中，汽车制造商宝马宣布，将会提出旗下两款在美国制造的休旅车型号的售价提高。但公司警告，这并不能完全抵消关税带来的额外成本。

美国摩托车制造商哈雷戴维森（Harley Davidson，简称“哈雷”）早前宣布，为避过美国对进口钢铁加征关税影响，公司将会把部份生产线迁离美国。这个决定当时引来美国总统特朗普批评，形容哈雷是“举起白旗投降”。

而美国重型机器制造商卡特彼勒公司（Caterpillar）早前预计，2018年下半年度的营运成本会因为进口钢铁的额外关税增加约1亿到2亿美元。但受惠于强劲需求，公司可以提高产品售价，抵销关税所带来的影响。

扩展战线

根据美国富国银行（Wells Fargo）的数字，美国目前向进口货物加征的关税会令当地今年的通涨额外上升0.1%，但如果其他国家对相应的美国产品开征报复性关税，这个数字可能改变。

特朗普早前警告可能扩展对中国进口货征收关税的规模，甚至向所有从中国进口的货品征税。分析指出，如果特朗普真的这样做，中美之间的贸易纠纷也可能扩展到其他目前仍未受影响的领域。

这包括苹果在中国制造的智能手机iPhone。它目前并不在美国加征关税之列，但英国《金融时报》指出，如果特朗普真的决定扩大针对中国进口货物的关税，iPhone可能不能幸免。到时候，苹果就可能被迫提高iPhone在美国市场的售价，以抵消关税所带来的额外成本。

图片版权 Reuters Image caption 美国今年一月向中国制造的光伏产品加征关税，但因为中国对光伏产品的需求下跌，令相关产品在美国国内零售价不升反跌。

但中美的贸易纠纷在某些行业内为消费者带来一些短期的好消息。美国今年一月宣布向进口的光伏产品加征关税，外界担心这会推高光伏产品在美国的售价，减慢相关投资。但中国在六月时取消对国内光伏产品资助，令全球对光伏产品的供应过剩，供应商降价，间接让消费者得益。

路透社的数字显示，今年六月以来，全球的光伏产品售价已经便宜了12%。

但美国大型光伏产品制造商太阳动力公司（SunPower）行政总裁沃纳（Tom Werner）指，公司的产品大多在菲律宾和墨西哥制造，因此公司下半年将要预留5100万美元缴交关税，而不能将这些钱投资到研发新产品或扩充在美国的生产线。