贸易战如何影响中国人的餐桌、学费和房产

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“稳中有变”——7月31日中共中央政治局召开会议，其公报用一个少见的提法形容经济运行。熟悉中国语境的人不难看到官方对外部环境恶化的认识——美中贸易战有继续扩大升级的危险，需及时出手。

在宏观层面，美中两国经历多轮交手，让外界瞠目结舌。香港科技大学经济系教授朴之水对BBC中文表示，“这次贸易战超乎寻常，快速升级，很多观察者都没有预见到。”

然而，宏观政策的影响如何传到到个人的日常生活，则是更多老百姓关心的问题。

记者通过分析报告及专家意见，从中国一般家庭的生活视角，观察美中贸易战的影响。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 大豆价格上涨可能传导到猪肉价格。

加征关税——菜市场的不少东西都更贵

可能令不少人意外的是，在美国出口中国的商品中，农产品是主力。

因此，当美国动手加征关税时，中国反击则瞄准农产品——7月实施的中国反制清单中的545种商品，约91%为农业相关。

对于中国而言，农产品似乎是理想的打击对象——不仅总量大，占比高，而且美国农民和农场主是特朗普的主要票仓。代价则是，中国消费者需要掏更多钱购买食品。

以大豆举例，根据公开数据，中国大豆高度依赖进口，2016-2017年度中国大豆进口量占总消耗量超九成，其中从美国进口大豆3417万吨，占总进口量36.55%，占总消费量31.61%。美国大豆占“三分天下”，突然加征25%的关税，会迫使中国向巴西等大豆售价高于美国的地区加大采购，大豆售价无可避免会上涨。

跟着大豆一起涨的不止是豆腐、豆浆、酱油、腐乳等豆制品，肉价也与其直接相关。根据银河证券的研究，大豆加工后的副产品豆粕，是养殖业重要的饲料来源，丰富蛋白质等高营养物质，可以大大缩短养殖时间，因此成为中国生猪养殖业的重要饲料。而猪肉价格会显著影响CPI波动。

华创证券的分析报告则称，大豆价格每上升10%，会推高1个月后的食品同比大致上升1%，影响CPI同比0.21个百分点。

因此，对中国老百姓而言，贸易战的间接后果就是推高通胀水平；起码去菜市场，你会发现东西更贵了。

图片版权 Press Association Image caption 因为人民币贬值，赴美留学如果晚3个月交学费，意味着每年多交1.7万-3万元。

人民币贬值——去美国留学多掏3万元学费

9月是开学季，因为过去几个月人民币的持续贬值，今年赴美留学的中国学生可能要多掏不少一笔钱。

尽管今年新上任的中国央行行长易纲不止一次表示，不会以货币贬值应对贸易争端。但人民币汇率还是在贸易战的硝烟中一路下行——7月27日的人民币汇率比4月2日的今年最高值下降7.82%。

人民币大幅贬值是中国应对贸易战的“子弹”，还是争端中的无奈之举，分析人士对此并无定论。

彭博社称，中国利用人民币贬值来对冲美国加征关税的影响。这么说并非没有道理，人民币贬值有助于提振出口，因为对于其他国家而言，中国商品变得更便宜。香港中文大学商学院管理学系教授牧野成史（Shige Makino）认为，人民币汇率不稳定对中国经济不是好消息。分析人士普遍认为，人民币贬值可能激发资本外流，或者给资产泡沫带来很大压力。

无论如何，贬值已经发生，对于普通中国人而言，最显著的影响就是对大宗国外消费，比如留学和旅行。

记者查询美国多家知名大学的学费，2018年度学费从比较贵的芝加哥大学（54656美元/学年），到比较便宜的佛罗里达大学（31289美元/学年），基本在3万到5.5万美元。

照此计算，现在交学费的家长，相比在4月份去交，每年要多花1.7万-3万元人民币。

此外，普通人对人民币贬值体感较强的还有油价等大宗商品相关的价格上升。中国原油一半以上是依靠进口，人民币贬值意味着需要花更多钱买油，这种效应会逐渐传导到成品油价格上。

图片版权 Reuters Image caption 贸易战会倒逼宽松的财政和货币政策，最终带来房价的新一轮上涨吗？

去杠杆到稳杠杆——贸易战会导致房价上涨吗？

“出口”“投资”“消费”被称为经济增长的三驾马车，当外贸环境恶化，进一步提振内需成为自然选择。

“去杠杆”是中国政府坚持多年的改革措施，旨在降低金融风险。在此过程中，中国房地产市场也被行政手段压制，一改持续两年的狂飙突进，房价从去年开始进入冷却期。

今年，随着贸易战的白热化，“去杠杆”似乎有了松动的迹象——7月23日，当天并没有中期借贷便利（MLF）到期，中国央行却出人意料地推出高达5020亿元一年期MLF，这是央行有纪录以来最大规模的单日操作，被解读为“放水”和“送蛋糕”，专家则预示中国货币政策走向从“去杠杆”向“稳杠杆”的转型。

这一说法随后出现在官方文件中，央行近期发布的《一季度货币政策执行报告》称，近期去杠杆的紧迫性已经放缓，稳杠杆成为下一阶段目标。

相似宽松政策在2015年也发生过，那次放水掀起了持续两年的全国房价上涨热潮。

贸易战会倒逼宽松的财政和货币政策，最终带来房价的新一轮上涨吗？

这一疑问在7月31日中共中央政治局上得到回答——“坚决遏制房价上涨”的表述被中国媒体反复解读，因为通常官方对房价的表述是“遏制过快上涨”，这次不仅去掉“过快”，还加上“坚决”。潜台词大概是，动用必要行政手段，不许房价上涨。

考虑到中国政府对市场的强大影响力，国内房价短期内上涨的可能性似乎还不大。

图片版权 Getty Images Image caption 从贸易争端开始，中美之间的行动都在股市上有所反应。

信心不足——股票上的钱被套牢了

如果你持有一部分股票资产，那么在贸易战的背景下需要小心。不过也有可能你已经在6月的一轮下跌中已被套牢。

从贸易争端开始，中美之间的行动都在股市上有所反应。

3 月 22 日，特朗普宣布了301调查结果和针对中国的 500 亿关税计划，第二天中国商务部发布《决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务》的征求意见稿。此时，市场似乎真正意识到中美贸易战在迫近，中国大陆的 A 股，以及港股第二天都跳空低开后低位震荡，并在之后的五天内继续下行。

6月，特朗普威胁中国将对另外2000亿美元中国输美商品加征关税后，上证综指收盘下跌近4%，20多个月来首次跌破3000点关口，深证综指则暴跌近6%。

同样，关于中美和解的消息也会提振股市。8月1日，彭博社引述消息人士称，美国财政部长姆努钦和中国副总理刘鹤的代表正私下进行对话，探讨如何重启贸易谈判。这个消息使美股指数普遍上扬。

牧野成史教授称，从长期来看，贸易战不会为任何人带来好处，中国和美国政府迟早会重新审视自己的保护主义政策，至于什么时候，取决于各自国家的经济环境，以及美国中期选举的结果。